Whatsapp instaure de nouvelles règles dès aujourd'hui: qu'est-ce qui change?

À partir de ce samedi 15 mai, de nouvelles règles entrent en vigueur sur Whatsapp. Le service de messagerie de Facebook, avait présenté il y a plusieurs mois de nouvelles règles de confidentialité accusées par ses détracteurs d'élargir la collecte des données des deux milliards d'utilisateurs.

Les utilisateurs qui refusent ces nouvelles règles ne verront pas leur compte supprimé mais leur utilisation du service se verra fortement réduite. "Vous ne pourrez pas accéder à votre liste de discussions, mais vous aurez toujours la possibilité de répondre aux appels téléphoniques et vidéo entrants", peut-on lire dans un communiqué.

"Après quelques semaines de fonctionnement limité, vous ne pourrez plus recevoir d'appels entrants ou de notifications, et WhatsApp cessera d'envoyer des messages et des appels sur votre téléphone", ajoute cette communication. En clair, si vous n'acceptez pas ces nouvelles règles, vous ne pourrez plus utiliser la messagerie d'ici quelques semaines.

En quoi consistent les nouvelles règles?

Selon la plateforme, les nouvelles règles modifient la façon dont les annonceurs utilisant WhatsApp pour communiquer avec leur clients peuvent partager des données avec Facebook.

Un "bouton whatsapp" sur Facebook et Instagram

Concrètement, comme l'explique la messagerie dans un communiqué, le but est de faciliter la communication entre internautes et annonceurs. Via un "bouton whatsapp", vous pourrez désormais contacter directement les annonceurs dont vous voyez les publicités sur Facebook ou Instagram. Il sera ainsi possible "d'envoyer des messages à une entreprise afin de poser des questions, d'effectuer un achat ou d'obtenir des informations utiles telles qu'un reçu d'achat".

Un contenu personnalisé

La collecte de vos données contribuera également à fournir un contenu personnalisé. Les publicitaires qui recevront vos données pourront s'en servir pour fournir du contenu ciblé. "Tout comme pour les autres publicités sur Facebook, si vous choisissez de cliquer sur l'une d'elles, cela peut être utilisé afin de personnaliser les publicités que vous voyez sur Facebook", écrit la firme.

Vendre des produits directement sur Whatsapp

De la même façon, en instaurant cette mise à jour, l'application souhaite notamment permettre aux annonceurs de vendre directement leurs produits sur WhatsApp, comme c'est déjà le cas en Inde, son plus grand marché avec quelque 400 millions d'utilisateurs.

La confidentialité et la sécurité de vos messages et appels personnels ne changent pas

Rachetée par Facebook en 2014 pour 22 milliards de dollars, la messagerie a construit sa bonne réputation sur la sécurité et de protection des données, avec cette promesse que peut lire tout usager sur son application: "Vos messages et appels sont protégés par le chiffrement de bout en bout, ce qui signifie que ni WhatsApp ni des tierces parties ne peuvent les lire ou les écouter".

Malgré la mise en place de nouvelles règles, la messagerie assure qu'elles n'affectaient pas la confidentialité des messages échangés avec amis et famille, mais étaient avant tout destinées à aider les entreprises à mieux communiquer avec leurs clients via la plateforme, notamment pour leur permettre d'y vendre directement leurs produits. "La confidentialité et la sécurité de vos messages et appels personnels ne changent pas. Ils sont protégés par le chiffrement de bout en bout et ni WhatsApp ni Facebook ne peuvent les lire ou les écouter", réaffirme la firme dans un communiqué.

L'annonce de la mise à jour des conditions d'utilisation de WhatsApp avait poussé des millions d'utilisateurs à installer une autre messagerie sur leurs smartphones. Beaucoup se sont tournés vers Signal, l'application conseillée par Edward Snowden, lanceur d'alertes, et Elon Musk, patron de Tesla. Mais pouvez-vous vraiment faire confiance à Signal pour protéger vos conversations? Un spécialiste nous avait expliqué les avantages, mais aussi les failles de la messagerie.