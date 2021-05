Le corps de Christian, le père qui a blessé son bébé lors d'une bagarre à Herstal, retrouvé sans vie

Le parquet de Liège a annoncé jeudi la découverte du corps sans vie de Christian R. à son domicile à Herstal. Ce père de famille de 27 ans avait blessé sa petite fille à la tête lors d'une bagarre dans une pizzeria à Herstal. Il se serait enfermé chez lui pour se donner la mort.



Ce sont des proches du jeune homme qui ont appelé la police de Herstal, faute de nouvelles de sa part. Les policiers ont alors forcé la porte de son domicile et ont découvert son corps sans vie dans la nuit de mercredi à jeudi. Le parquet de Liège a été averti et a mandaté un médecin légiste qui s'est rendu sur place. Les premiers éléments confortent la thèse du suicide. L'homme n'est pas un inconnu des services de police. C'est lui qui, dans la nuit du 25 au 26 février 2020, avait blessé sa petite fille âgée de deux mois, Milane, à la tête, lors d'une bagarre survenue dans une pizzeria. La mère de la fillette mangeait dans le restaurant avec un ami et l'enfant quand Christian avait surgi. Le Herstalien avait saisi un verre qu'il avait cassé quand il a vu que l'autre homme tenait le bébé dans ses bras. Un morceau s'était logé dans le crâne de la petite Milane, qui avait dû être opérée. Après avoir effectué 10 mois de prison préventive, le père de famille avait quitté Lantin où il était détenu pour regagner son domicile. La chambre des mises en accusation avait ordonné qu'il poursuive sa détention chez lui sous bracelet électronique. L'homme était toujours inculpé mais a toujours nié avoir eu l'intention de s'en prendre à sa fille. Avec son décès, l'action publique est éteinte.