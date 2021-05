Important incendie dans un immeuble à Liège: 6 blessés

Un important incendie est survenu vendredi au numéro 39 de la rue Louis Fraigneux à Liège. Le feu a pris dans un immeuble de six étages. Six personnes ont été blessées. L'une d'entre elles est brûlée et a été transportée à Neder-Over-Heembeek.



Les pompiers de Liège sont intervenus vendredi vers 12h30 pour un important incendie rue Louis Fraigneux à Liège. Le feu aurait pris au quatrième étage d'un immeuble qui en comprend six. D'importants moyens ont été déployés sur place. Vers 14h00, tout était toutefois plus ou moins rentré en ordre. Le bilan est conséquent. Six personnes ont été blessées et intoxiquées, ont indiqué les pompiers. L'une d'entre elles a été brûlée et transportée à Neder-Over-Heembeek. Plusieurs personnes ont été évacuées par voie aérienne. La rue Fraigneux jouxte la voie rapide qui relie Burenville à la place Saint-Lambert. L'axe a été fermé à la circulation le temps de l'intervention. La cause du sinistre reste pour le moment inconnue.