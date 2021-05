Chasse à l'homme en France: 3 jours plus tard, Valentin Marcone, suspecté de double meurtre, reste insaisissable

Le double meurtrier des Cévennes, en fuite depuis ce mardi 11 mai et traqué par quelque 350 gendarmes, était toujours introuvable vendredi à la mi-journée. Aucune trace de sa présence n'a pu être relevée, a-t-on appris auprès des enquêteurs. Si plusieurs signalements sont encore parvenus durant la nuit, dont certains "assez crédibles", les investigations sur le terrain n'ont finalement "rien donné" et les recherches étaient toujours en cours, a confirmé à l'AFP la porte-parole de la gendarmerie en Occitanie.

Le vice-président de la Fédération des Chasseurs du Gard, Claude Legrand, s'est exprimé au sujet de Valentin: "Moi-même qui ai beaucoup d'armes, depuis quarante-deux ans que je chasse le sanglier, j'ai des gros calibres, mais ce gars-là, c'est un malade, explique-t-il au sujet de l'arsenal détenu par Valentin. On s'aperçoit avec tout ce qu'on découvre que malheureusement c'était quelqu'un de très très dangereux vu l'arsenal qu'il avait."

Un dispositif exceptionnel déployé: 350 gendarmes, 8 hélicoptères, neuf équipes cynophiles, des drones équipés de caméras thermiques

Engagés dans la traque du fugitif Valentin Marcone, les gendarmes sont toujours épaulés par 8 hélicoptères, des drones équipés de caméras thermiques ainsi que par neuf équipes cynophiles, dont trois composées de chiens Saint-Hubert aux capacités olfactives de pistage supérieures. De plus, deux cartographes étudient en permanence les images des drones pour détecter les modifications qui pourraient avoir été apportées par un homme de passage, comme un éboulement dans un pierrier par exemple.

Les gendarmes du Gard, renforcés par des collègues du GIGN de Paris et des antennes d'Orange (Vaucluse) et Toulouse (Haute-Garonne), ainsi que par plusieurs escadrons de gendarmes mobiles d'Antibes (Alpes-Maritimes), Roanne (Loire) ou encore Dreux (Eure-et-Loir), ratissent une zone de 225 kilomètres carrés, un carré de 15 kilomètres de côté autour de la commune des Plantiers (Gard), là où Valentin Marcone a abattu son patron et l'un de ses collègues, mardi matin, dans la scierie du village où il est employé.

Une traque rendue difficile par la densité de la forêt

Ça fait 4 jours que le fugitif des Cévennes tente de fuir l'important dispositif policier à ses trousses. Pourquoi toujours aucune trace de lui après autant de temps? Quelles pistes sont privilégiées?

La configuration des lieux où s'est réfugié Valentin Marcone représente un réel avantage pour lui notamment à cause de la densité de la forêt dont il connaît chaque recoin. Cette forêt s'étend aussi sur plusieurs vallons, striés de cours d'eau. Et ces ruisseaux viennent compliquer l'enquête car ils amoindrissent les facultés des chiens des brigades cynophiles, comme le rapporte BFMTV.

Les gendarmes peuvent compter sur les rotations de huit hélicoptères, ainsi que de drones armés de caméras thermiques. Autant d'outils aux mains des enquêteurs qui ne peuvent fonctionner de manière optimale, surtout à cause de la nature des lieux: "La forêt est tellement dense qu'on a dû mal à capter, même les animaux", a illustré le général Ghislain Réty, qui pilote le GIGN, auprès du Parisien.

Une traque presque impossible la nuit

Examiner à pied chaque centimètre de cette forêt est un véritable travail de fourmi tant la zone est remplie de grottes et de cavités naturelles dont toutes ne sont même pas cartographiées. De plus, contrairement à la plupart des agents lancés à ses trousses, Valentin Marcone la connaît comme sa poche: il venait régulièrement y chasser, ou s'y entraîner au tir sportif. Il a emporté quelques vivres avec lui dans un sac à dos afin de nourrir sa cavale, selon les premiers éléments de l'enquête après examen de son domicile ce jeudi.

Mais, même caché, le meurtrier présumé doit avoir besoin de se déplacer et les gendarmes sont aussi équipés pour le filer grâce à l'utilisation de lunettes à visée nocturne et d'infrarouge. Malheureusement, au vu de la dangerosité des bois qui sont très escarpés, la forêt est quasi-impraticable dans l'obscurité, rendant ainsi le travail des gendarmes plus compliqués. Et laissant Valentin Marcone prendre de l'avance...

Le village des Plantiers où est survenu le drame toujours bloqué

"Nous sommes un petit village de 250 habitants, avec des gens qui se connaissent. On vit une rupture violente, qui nous agresse", a dit le maire de Plantiers, Bernard Mounier, lors d'une conférence de presse. Les habitants sont toujours confinés chez eux depuis mardi, ils peuvent tout de même aller faire leur course mais sont priés "de faire attention".



Le village, lui, est toujours bloqué et quadrillé par des fourgons de police qui vérifient chaque véhicule qui sort et entre du village. Des justificatifs sont aussi demandés aux habitants qui circulent dans les rues.



Un profil qui se précise et devient plus inquiétant chaque jour

Plus de trois jours après le drame, le profil du fugitif est de plus en plus précis et chaque jour plus inquiétant. A priori armé d'un pistolet, sans doute celui avec lequel il a commis ses deux meurtres, et d'un fusil équipé d'une lunette de visée, cet homme de 29 ans, marié et père d'une fillette d'un an, serait ainsi un excellent tireur, même si ce n'était en fait pas un chasseur.

"Il faisait du tir sportif, mais jamais aucune participation à aucune chasse sur la commune, c'était un solitaire, pas quelqu'un de sociable", expliquait ainsi vendredi Claude Legrand, président des chasseurs des Plantiers et vice-président des chasseurs du Gard, aux journalistes. "C'est un loup solitaire, (...) il veut jouer à Rambo (...) et il tire bien malheureusement. J'ai vu ses cibles et les impacts étaient bien placés", a-t-il ajouté.

Jeudi, un appel à témoins a été lancé par les enquêteurs, avec la photo du fuyard. Et son père a enregistré un message à sa destination, à l'initiative de la gendarmerie, pour l'appeler à se rendre.