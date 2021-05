France: une adolescente de 17 ans tuée à coups de couteau, un suspect de 15 ans interpellé

"C'est le résultat d'une forme de harcèlement": une adolescente âgée de 17 ans a été tuée à coups de couteau vendredi à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) sur fond de rivalités sur les réseaux sociaux, a-t-on appris de sources concordantes.



Un suspect de 15 ans a été interpellé, indique le parquet.

L'homicide serait lié à une rivalité née sur les réseaux sociaux, selon l'une des sources policières.



Les faits se sont déroulés dans une rue de la cité Pierre-et-Marie-Curie, vendredi en fin d'après-midi, a indiqué une autre source policière.



La police judiciaire du Val-de-Marne a été chargée de l'enquête ouverte par le parquet de Créteil, qui détenait très peu d'éléments en début de soirée.



Le maire PCF d'Ivry-sur-Seine, Philippe Bouyssou a indiqué à l'AFP que la victime avait "voulu tenter une médiation entre le jeune homme qui s'en était pris violemment à la petite soeur de l'adolescente sur les réseaux sociaux".



"C'est le résultat d'une forme de harcèlement sur les réseaux sociaux", a-t-il déploré. "Je suis profondément triste et choqué que ce genre d'embrouille puisse déboucher sur un tel drame", a-t-il ajouté, expliquant avoir adressé "tout son soutien" à la mère de la victime dans la foulée du drame.



Rixes mortelles



En mars, dans le Val-d'Oise un autre département d'Ile-de-France, une collégienne de 14 ans avait été violemment battue puis jetée dans la Seine lors d'un différend avec deux camarades de sa classe d'Argenteuil. Les deux collégiens, mis en examen pour assassinat, faisaient l'objet d'une procédure disciplinaire pour harcèlement de la victime.



L'adolescente avait vu son téléphone piraté et des photos d'elle en sous-vêtements diffusées sur Snapchat.



L'Ile-de-France est également touché par le phénomène des rivalités entre bandes de jeunes, avec des affrontements fréquents mais rarement mortels. En février dans l'Essonne deux adolescents avaient été tués lors de deux rixes distinctes et en janvier le jeune Yuriy avait été passé à tabac à Paris.



Dans la foulée de ces drames, le gouvernement avait annoncé l'adoption d'un plan de lutte pour tenter d'endiguer ce phénomène pas nouveau mais qui a trouvé une nouvelle caisse de résonance avec les réseaux sociaux.



Début mars, deux groupes de jeunes originaires de deux quartiers de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) s'étaient affrontés en pleine rue à coups de couteaux et de poings, faisant deux blessés graves. Quatre mineurs ont été mis en examen le 15 avril pour tentative de meurtre, complicité et violences aggravées.