Waterloo d'ABBA, meilleure chanson du TOP 50 de l'Eurovision

(Belga) La chanson "Waterloo" d'ABBA (1974) a été choisie comme meilleure chanson du TOP 50 de l'Eurovision réalisé par la chaîne de radio néerlandais NPO Radio 2. Des habitants de 14 pays ont voté pour les meilleurs titres des finales du concours.

Sandra Kim avec "J'aime la vie", gagnante du concours en 1986, occupe la 37e place. Loïc Nottet avec "Rythm inside" (2015) occupe la 39e place et Blanche la 40e place avec "City Lights" (2017). Deux Suédois occupent les 2e et 3e place: Loreen avec "Euphoria" (2012) et Mans Zelmerlöw avec "Heroes" (2015). Le Norvégien Alexander Rybak avec "Fairytale' (2009) et Duncan Laurence avec "Arcade" (2019) complètent le top 5. La finale du concours de l'Eurovision se déroule cette année aux Pays-Bas le 22 mai prochain. (Belga)