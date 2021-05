Le siège du MR a été tagué

Le siège du MR a été taguée dans la nuit de vendredi à ce samedi. Les mots "Free Palestine", soit "Palestine libre", ont été inscrits en rouge sur la façade du bâtiment, situé à l'avenue de la Toison d'Or à Bruxelles.



"La responsabilité de ceux qui utilisent le conflit à des fins politiciennes est indéniable", a notamment réagi Georges-Louis Bouchez sur Twitter. Le président du Mouvement réformateur cible notamment la co-présidente d'Ecolo, Rajae Maouane, qui a publié sur les réseaux sociaux une image d'un combattant palestinien avec une chanson.

Embrasement au Moyen-Orient

Au Moyen-Orient, les relations entre Israël et les Palestiniens se sont embrasées depuis plusieurs jours, avec l'une des plus importantes escalades de violences de ces dernières années. Tout a commencé le 3 mai lorsque des heurts éclatent dans un quartier proche de la Vieille ville à Jérusalem-Est. Une manifestation y est organisée en soutien à des familles palestiniennes menacées d'être expulsées de leurs logements en faveur de colons juifs. Plusieurs pays européens demandent ensuite à Israël d'arrêter sa politique d'extension des colonies dans les territoires palestiniens occupés.

Le 7 mai, des dizaines de milliers de fidèles se réunissent dans l'enceinte de l'esplanade des Mosquées, appelée Mont du Temple par les juifs, pour la dernière prière du vendredi avant la fin du mois de jeûne musulman du ramadan. Selon la police israélienne, des Palestiniens lancent des projectiles sur les forces de sécurité qui répliquent avec des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc. Les jours qui suivent, d'autres affrontements ont lieu.

Au total, plus de 700 Palestiniens ont été blessés dans des heurts à Jérusalem-Est.

Le 10 mai au soir, le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, lance des salves de roquettes vers Israël, qui mène en représailles des frappes meurtrières sur l'enclave palestinienne. Le 11 au soir, les villes "mixtes" israéliennes, où vivent juifs et Arabes israéliens, connaissent un accès de violence. Le 14, Israël poursuit ses bombardements et tirs d'artillerie sur la bande de Gaza, enclave palestinienne surpeuplée et sous blocus israélien depuis près d'une quinzaine d'années.

Depuis le 10 mai, 139 Palestiniens parmi lesquels 39 enfants ont été tués et plus de 1.000 blessés dans l'enclave, selon les autorités locales.



En Israël, où le bouclier antimissile "Dôme de fer" a intercepté plus de la moitié des quelque 2.300 roquettes tirées cette semaine, le bilan est de 10 morts parmi lesquels un enfant et plus de 560 blessés.