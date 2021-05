Concert test à Gand: les participants recevront les résultats de leurs tests PENDANT l'évènement

Après le théâtre test en avril à Bruxelles, le concert test d'Ykons début mai à Spa, un nouvel évènement test a débuté à 18h à Gand. Mais cette fois-ci, le concert est organisé d'une façon quelque peu différente...

Des personnes potentiellement positives au Covid ont pu s’installer dans le stade Ghelamco Arena de Gand pour assister au concert test en plein air du groupe Compact Disk Dummies, débuté à 18h. Concrètement, 300 participants ont réalisé un test rapide avant de prendre place sans pour autant en connaitre le résultat. Compte tenu du taux d'infection actuel, certains d'entre eux sont supposément porteurs du coronavirus.

"Dans le cas où leur test est positif, ils recevront un message dans les 15 minutes", explique Michiel Vanderheyden, directeur d’Arena Events. "La différence est que nous ne ferons pas attendre les gens dehors jusqu'à ce qu'ils obtiennent le résultat de leur test", poursuit-il.

Des données récoltées afin d'organiser des évènements sûrs à l'avenir

L'objectif d'une telle manoeuvre? Évaluer la réactivité des personnes positives à quitter le site. Et ce, en toute sécurité: "Respecter le protocole actuel de 'social distancing' (ndlr, distanciation sociale), un masque, etc", poursuit le directeur. Les organisateurs souhaitent ainsi étudier la meilleure façon d'évacuer les spectateurs une fois qu'ils sont dans l'enceinte du lieu, afin de rendre les futurs événements plus sûrs.

Dans les 7 jours, tous les participants devront effectuer un test PCR. De quoi récolter suffisamment de données sur la propagation du virus. Cette expérience permettra aussi d’évaluer le coût des tests rapides et de réaliser une analyse logistique afin de déterminer combien de temps il faut pour soumettre un grand groupe à un test rapide et combien de personnes sont nécessaires pour cela.

"La durée de tester une centaine de personnes et le nombre de personnels dont on a besoin, etc", précise le directeur. Mais elle permettra aussi de savoir à quelle vitesse les gens répondent à la demande de quitter le site.

Pour le concert test d'aujourd’hui, une trentaine de personnes ont été mobilisées : 20 pour l’aspect médical et 10 pour l’administratif. Les tests rapides ont commencé à 17h00, tandis que le concert a débuté à 18h00, pour une durée approximative de deux heures.