Affrontements entre Israël et les Palestiniens: résumé de l'escalade de violences

Israël et les Palestiniens sont engagés depuis début mai dans l'une des plus importantes escalades de violences de ces dernières années.

Eviction de Palestiniens

Le 3 mai au soir, des heurts éclatent dans le quartier de Cheikh Jarrah, proche de la Vieille ville à Jérusalem-Est, en marge d'une manifestation de soutien à des familles palestiniennes menacées d'éviction au profit de colons juifs.

Le 6 mai, Paris, Berlin, Londres, Rome et Madrid demandent à Israël de mettre fin "à sa politique d'extension des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens occupés", qualifiées "d'illégale", et de cesser les expulsions à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé illégalement par l'Etat hébreu depuis 1967, selon l'ONU.

Heurts sur l'esplanade des Mosquées

Le 7, des dizaines de milliers de fidèles se réunissent dans l'enceinte de l'esplanade des Mosquées -- appelée Mont du Temple par les juifs -- pour la dernière prière du vendredi avant la fin du mois de jeûne musulman du ramadan. Selon la police israélienne, des Palestiniens lancent des projectiles sur les forces de sécurité qui répliquent avec des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc.

Le 8, de nouveaux heurts ont lieu sur l'esplanade et ailleurs à Jérusalem-Est.

Le 10, le bilan s'élève à plus 500 blessés dans les rangs des Palestiniens et quelques dizaines parmi les policiers israéliens, lors des affrontements notamment sur l'esplanade des Mosquées. Ces échauffourées coïncident avec la "Journée de Jérusalem", marquant la conquête de Jérusalem-Est par Israël en 1967.

Au total, plus de 700 Palestiniens ont été blessés dans des heurts à Jérusalem-Est.>- Escalade entre Israël et le Hamas -

Le 10 mai au soir, le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, lance des salves de roquettes vers Israël, qui mène en représailles des frappes meurtrières sur l'enclave palestinienne.

Le lendemain, le Hamas tire un barrage de roquettes vers Tel-Aviv après la destruction d'un immeuble d'une douzaine d'étages à Gaza, dans lequel des ténors du mouvement avaient leurs bureaux.

Israël et le Hamas se dirigent vers une "guerre à grande échelle", prévient l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient Tor Wennesland.

Emeutes dans des villes "mixtes" d'Israël

Le 11 au soir, les villes "mixtes" israéliennes, où vivent juifs et Arabes israéliens, connaissent un accès de violence.

Représentants environ 20% de la population d'Israël, les Arabes israéliens sont des Palestiniens restés sur leur terre à la création du pays en 1948.

A Lod, près de Tel-Aviv, l'"état d'urgence" est décrété après que la police a fait état d'"émeutes", à la suite de la mort violente d'un Arabe israélien.

Des scènes de violence ont aussi lieu dans d'autres localités arabes israéliennes.

Depuis, près de 1.000 membres de la police aux frontières ont été appelés en renfort, et plus de 400 personnes, Juifs et Arabes, ont été arrêtées.

Chars et blindés près de Gaza

Le 12, Washington annonce l'envoi d'un émissaire en Israël et dans les Territoires palestiniens. La Russie appelle à une réunion d'urgence du Quartet sur le Proche-Orient (UE, Russie, USA, ONU).

Le lendemain, Israël masse chars et autres blindés le long de la frontière avec la bande de Gaza, enclave palestinienne surpeuplée et sous blocus israélien depuis près d'une quinzaine d'années. Le ministère de la Défense donne le feu vert à l'armée pour mobiliser au besoin des milliers de réservistes.

Le 14, Israël poursuit ses bombardements et tirs d'artillerie sur ce territoire palestinien.

Depuis le 10 mai, 139 Palestiniens parmi lesquels 39 enfants ont été tués et plus de 1.000 blessés dans l'enclave, selon les autorités locales.

En Israël, où le bouclier antimissile "Dôme de fer" a intercepté plus de la moitié des quelque 2.300 roquettes tirées cette semaine, le bilan est de 10 morts parmi lesquels un enfant et plus de 560 blessés.

Heurts en Cisjordanie

Des manifestations de colère à travers la Cisjordanie tournent à l'affrontement avec l'armée israélienne: dix Palestiniens sont tués et plus de 150 manifestants blessés, selon le ministère palestinien de la Santé et le Croissant-Rouge.