Saint-Josse: la police déployée en nombre avec les forces spéciales

Plusieurs témoins nous ont signalé une importante opération de police à Saint-Josse ce samedi. Un quartier situé près du Botanique a été bouclé par la police vers midi. L'intervention s'est prolongée jusqu'au soir. Selon nos informations RTL INFO, il s'agit d'une opération dans le cadre d'une affaire judiciaire d'ordre familial.

De nombreuses personnes ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous ce samedi en début d'après-midi pour signaler un important déploiement de policiers à Saint-Josse, Rue Royale, près du Botanique. C'est le cas du propriétaire d'un restaurant situé au croisement de la rue Traversière et de la rue Royale. Il nous a expliqué avoir dû fermer et évacuer son établissement sur ordre de la police. Selon lui, un large périmètre de sécurité a été établi. Le restaurateur nous a décrit un "important dispositif de police avec gros arsenal, et forces spéciales".

Un autre témoin nous a transmis des explications similaires. "Les forces spéciales de la police viennent d'arriver sur les lieux avec un véhicule blindé", a-t-il indiqué vers 14h20. "Ça a commencé par une voiture qui bloquait une rue. Actuellement toutes les forces spéciales sont là et le quartier est bouclé sur un très large périmètre. J'ai vu le Bobcat blindé avec une remorque, un camion des forces spéciales, une multitude d'utilitaires banalisés avec les forces spéciales dedans…".

Une opération dans le cadre d'un dossier judiciaire

Contactée par nos soins, la porte-parole de la zone de police de Bruxelles Nord a confirmé une intervention. "C'est une opération dans le cadre d'un dossier judiciaire. Mais nous ne pouvons pas en dire plus", nous a-t-elle répondu. D'après nos informations RTL INFO, il s'agit d'une opération "sensible" en lien avec une affaire familiale.

D'après une source policière, l'important dispositif déployé a été mis en place pour garantir le principe de précaution et il n'y a, a priori, pas de risque pour les habitations du quartier.

La communication sur l'affaire en question s'effectuera par l'intermédiaire du parquet par la suite.