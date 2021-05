Conflit israélo-palestinien - Gaza : des dizaines de blessés évacués vers l'Égypte pour y être soignés

(Belga) Des dizaines de blessés de Gaza ont été évacués dimanche vers l'Égypte voisine pour y être soignés au moment où Israël intensifie ses bombardements meurtriers sur l'enclave palestinienne, ont indiqué des sources médicales et des responsables au passage frontalier de Rafah.

Trois convois transportant au total 263 Palestiniens - des blessés dans les récents bombardements de l'armée israélienne ainsi que des étudiants et des malades graves - ont pu emprunter le passage de Rafah et rejoindre la région égyptienne du Nord-Sinaï, selon ces sources. Le Croissant-Rouge égyptien dans le Nord-Sinaï a affirmé sur sa page Facebook que des équipes d'urgences médicales avaient été déployées côté égyptien de Rafah pour aider à transporter les blessés vers les hôpitaux égyptiens. Le terminal de Rafah est la seule ouverture de la bande de Gaza sur le monde qui ne soit pas contrôlée par Israël. L'État hébreu impose en effet un blocus depuis près de 15 ans sur l'enclave palestinienne contrôlée par le mouvement islamiste Hamas et où vivent entassés quelque deux millions de personnes. Les autorités égyptiennes ont ouvert dès février cette frontière terrestre, mais le passage restait d'ordinaire fermé durant les jours fériés, notamment ceux de l'Aïd el-Fitr, fête musulmane qui a lieu de mercredi à dimanche en Égypte. Au moins 40 Palestiniens ont été tués dimanche dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza, ont rapporté les autorités locales, portant à 188 le nombre de personnes ayant péri dans l'enclave palestinienne depuis lundi. Ce nouveau conflit a commencé en réponse à un barrage de roquettes du Hamas sur Israël, tirées en "solidarité" avec les manifestants palestiniens et les centaines de Palestiniens blessés dans des heurts avec la police israélienne à Jérusalem-Est. À l'origine des violences, la menace d'expulsion forcée de familles palestiniennes au profit de colons israéliens dans ce secteur palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans. (Belga)