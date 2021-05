Le conflit israélo-palestinien percole ailleurs dans le monde: menaces antisémites à Londres, affrontements de rues…

Depuis le 10 mai, 197 Palestiniens ont été tués, dont au moins 58 enfants, et plus de 1.200 blessés, dans les bombardements qui touchent Gaza. Côté israélien, 10 personnes ont été tuées dont un enfant, et 282 blessées après des tirs de groupes armés palestiniens depuis Gaza, dont le Hamas au pouvoir. Cette escalade de violence commence a avoir des répercussions ailleurs dans le monde.

Hier, quatre hommes ont été arrêtés à Londres pour avoir exprimé des menaces antisémites depuis leurs voitures, comme en témoignaient des vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Les images partagées sur les réseaux sociaux font état d'un convoi de véhicules hissant le drapeau palestinien au nord de Londres, avec des passagers à bord criant des insultes et menaces contre la communauté juive. L'incident est survenu après une manifestation qui a rassemblé des milliers de personnes à Londres samedi devant les portes de l'ambassade d'Israël, alors que d'autres mouvements de protestations avaient lieu au Royaume-Uni et en Irlande en solidarité avec la cause palestinienne. Hier encore, à Montréal, la police a fait usage de gaz lacrymogènes à la suite d'échauffourées entre manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens, lors d'un rassemblement de soutien à l'état hébreu. Quelques centaines de manifestants arborant des drapeaux israéliens s'étaient rassemblés sur une place du centre de Montréal pour exprimer leur solidarité avec Israël. Mais la manifestation, qui avait débuté dans le calme, a dégénéré avec l'arrivée de manifestants pro-palestiniens qui a fait monter la tension entre les deux groupes. La manifestation a alors été déclarée "illégale" par le Service de police de la ville de Montréal (SPVM). Des escouades de policiers anti-émeutes sont intervenues et ont utilisé des gaz lacrymogènes pour séparer et disperser les manifestants des deux groupes, a constaté un journaliste de l'AFP. L'opération policière a continué une bonne partie de partie de l'après-midi à la poursuite de groupes de manifestants pro-palestiniens qui se dispersaient et se regroupaient dans des rues commerçantes du centre-ville fréquentées par de nombreux passants. Plusieurs milliers de manifestants pro-palestiniens s'étaient rassemblés la veille sur la même place pour dénoncer la répression israélienne et les "crimes de guerre", commis par Israël à Gaza, selon les manifestants. Des manifestations pro-palestiniennes s'étaient aussi déroulées samedi dans plusieurs villes canadiennes, dont Toronto, Ottawa et Vancouver.