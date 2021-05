La Wallonie libère 3 millions d'euros pour soutenir ses industries créatives

(Belga) Le gouvernement wallon a libéré une enveloppe de 3 millions d'euros pour financer deux appels à projets visant à assurer le rayonnement de la Wallonie et de ses talents, a annoncé lundi le ministre-président régional, Elio Di Rupo.

Des appels à projets similaires avaient été organisés en 2020. Ils avaient rencontré un succès important, avec plus de 670 candidatures déposées et 52 projets sélectionnés. Concrètement, le premier appel à projets - une bourse 'Talents émergents' - soutiendra le développement de projets portés par des talents émergents à travers l'octroi d'une bourse d'un montant individuel de 5.000 à 40.000 euros. Le second appel à projets - une bourse 'Conception d'évènement' - s'adressera aux structures établies qui entendent concevoir des évènements promouvant l'image de la Wallonie en Belgique et dans le monde, en valorisant les créations et les talents wallons. Elles pourront solliciter une intervention d'un montant maximal de 200.000 euros, couvrant au maximum 60% des dépenses du projet. Ces appels à projets s'adressent aux indépendants, aux asbl, aux petites et moyennes entreprises et aux consortiums actifs dans le champ des industries créatives, a précisé le ministre-président wallon. Ouvertes dès ce lundi et jusqu'au 21 juin, les candidatures peuvent être déposées sur le site de St'Art Invest. Leur analyse sera effectuée par un jury qui évaluera les retombées possibles pour le rayonnement de la Wallonie, la valorisation positive de la Région, l'originalité du projet, sa faisabilité et la solidité du volet financier. Les résultats seront annoncés dans le courant du mois de septembre. "Les industries créatives constituent un secteur économique important en Wallonie. Elles participent également grandement au rayonnement de notre Région, en faisant connaitre nos talents, notre savoir-faire, notre patrimoine et nos richesses territoriales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Il nous semblait donc important de leur apporter un soutien financier via ces appels à projets", a conclu le ministre-président régional. (Belga)