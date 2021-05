Un quart de la population belge souffre d'hypertension artérielle: comment savoir si c'est votre cas?

Ce midi dans le RTL INFO Bienvenue, nous avons parlé de votre santé avec le docteur Jean-Marie Kresinski. L'hypertension est une maladie qui touche énormément de Belges. Comment la détecter ?

"Le seul moyen de savoir si vous êtes hypertendu, c'est de mesurer votre pression artérielle, en appliquant un brassard sur un bras et en mesurant, soit en pompant, soit avec un bouton, explique le docteur Jean-Marie Kresinski, invité sur le plateau du RTL INFO Bienvenue. L'écran va indiquer des valeurs de pression artérielle. Si elles dépassent une certaine valeur, on peut imaginer que vous avez une hypertension artérielle."

Selon lui, il ne faut pas mesurer cette pression à n'importe quel moment. "La pression artérielle va augmenter quand on est stressé, énervé, inquiet, quand on vient de faire une activité physique. Il faut donc généralement mesurer cette pression dans des conditions de calme, de repos pendant au moins 5 minutes avant d'appliquer ce brassard."

Le docteur explique ensuite que 25% de la population belge est hypertendue. "Mais plus on est âgé, plus ce pourcentage augmente puisque la pression augmente avec l'âge. On peut considérer que 2/3 des patients savent qu'ils ont une pression élevée dans les hypertendus et 1/3 ne le savent pas du tout. Il y a donc encore un travail énorme."

Hypertension et Covid-19

D'autant qu'il que seulement 50% des patients traités sont "normalisés". "La cause la plus fréquente, c'est la prise non régulière de médicaments, en non observant son traitement. Comme c'est peu ou pas symptomatique, on oublie souvent de prendre son comprimé (…) À côté de ces médicaments, il y a les règles hygiéno-diététiques. Si on prend du poids, si on mange trop salé, si on est très sédentaire comme cela a été dans la première période de confinement, il y a une prise de poids et cela fait monter la pression artérielle. Si on ne contrôle chez soi la pression artérielle, on ne constate pas qu'elle est plus élevée."

Y a-t-il un lien entre les personnes aux intensifs Covid-19 et l'hypertension ? Le docteur répond par l'affirmative. "L'hypertension artérielle, quand elle n'est pas bien contrôlée ou associée à des facteurs comme diabète, obésité et insuffisance rénale, c'est un facteur énorme de risque d'être aux soins intensifs et éventuellement de décéder, malheureusement."