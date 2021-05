L'écrivain Didier Van Cauwelaert explique comment les animaux peuvent sauver notre planète: "Le tardigrade a des vertus incroyables, il est indestructible"

L'écrivain Didier Van Cauwelaert était l'invité d'Olivier Schoonejans ce lundi dans le RTL INFO avec Vous. Il est venu parler de son nouveau roman intitulé "Le pouvoir des animaux".





C'est un livre dont les narrateurs ne sont pas des humains. Ce sont des animaux. Il y a d'abord le tardigrade, un petit animal d'un millimètre maximum qui a des vertus incroyables et qui existe vraiment...

"Bien sûr, vous en avez peut-être dans vos chaussures. Il y en a partout dans l’herbe. Ils sont des milliards et ils sont surtout indestructibles. Quand on les grossit, cela ressemble à un sac aspirateur et la saucisse cocktail avec huit pattes avec des griffes. Et le tardigrade a des vertus que les autres animaux ne possèdent pas. D’abord, il résiste à tout, à des températures de 200 à 300 degrés, à des pressions supérieures à quatre fois ce qu’il y a au plus profond des océans, au vide spatial. On l’a mis en orbite autour de la Terre, il est revenu avec un ADN un peu endommagé quand même après avoir été exposé aux radiations solaires directes et au vide sidéral mais comme il a la propriété de réparer tout seul son ADN, il s’est remis en bon état. Il faut dire que le tardigrade lorsque les conditions de survie ne lui paraissent pas optimales il se lyophilise, comme nos soupes en sachet il élimine 99% de son eau. Et là il peut tenir des millénaires."



L'autre narrateur est un mammouth qui discute avec le tardigrade. Ils racontent l’histoire de deux humains, deux chercheurs. Finalement ce sont les animaux qui parlent le mieux des humains et qui peuvent décrire des choses ?

"Disons que c’est un point de vue important. Je trouve que l’être humain aujourd’hui est tellement paumé. Nous sommes des destructeurs, des prédateurs suicidaires. Nous avons perdu toute relation avec le monde d’où nous venons, le monde animal et le monde végétal. Nous ne savons plus comment cela fonctionne, sauf des liens particuliers apportés par les animaux domestiques. Ce point de vue de l’animal sur l’homme me paraissait important pour nous permettre de redevenir un peu plus humain."

Dans ce livre, vous expliquez ce que l'Homme a de moins que l'animal, vous dites comment rendre les humains plus humains mais qu’est-ce qu’il a de plus que l’animal et qui en vaille quand même la peine, malgré que l’on soit paumés, malgré la destruction de la planète ?

"L’Homme observe, restitue, raconte son imaginaire. La manière dont il va créer des choses par son esprit… Les animaux savent fabriquer des outils, notamment les corbeaux. C’est pas la spécificité, la spécificité c’est notre regard créateur. Nous sommes des raconteurs d’histoires. Ce que ne sont pas, autant qu’on puisse en juger, les animaux. Et ce pouvoir de réenchanter le monde à partir d’une observation décalée de la réalité, me parait une des spécificités de l’esprit humain. C’est celle qui est le plus combattu de nos jours par les atteintes aux libertés, par le matérialisme, par les lois du marché, par le stress, les angoisses, le désespoir. Ce livre veut être un vecteur de ré enchantement, non pas en s’imaginant que l’on vit dans un monde de bisounours, mais moi je crois en la lucidité et la confiance. Regarder le monde tel qu’il est et être confiant dans ses capacités de rebondissement que l’être humain possède en lui, que les animaux ont le don et le besoin de réactiver. Il suffit de vivre avec des animaux domestiques, de s’intéresser aux animaux sauvages pour voir que tout est possible."