Le vaccin Pfizer peut être conservé plus longtemps, annonce l'Agence européenne des médicaments

Le vaccin anti-Covid de Pfizer et BioNTech peut être conservé plus longtemps dans un réfrigérateur. Jusqu'à présent, la ligne directrice était qu'un flacon décongelé pouvait y rester pendant cinq jours au maximum, à des températures entre 2 et 8°C, et qu'après cinq jours, il devait être jeté. Cette période a maintenant été étendue à 31 jours.



L'autorité européenne de régulation des vaccins, l'Agence européenne des médicaments (EMA), a en effet accepté lundi de modifier les règles en la matière, après une évaluation de données supplémentaires lui ayant été soumises. Cette extension donnera plus de flexibilité aux vaccinateurs, espère l'institution.