Météo: pourquoi les températures sont-elles plus fraîches en ce moment? A quand le retour du beau temps?

Un sujet qui occupe bien des conversations en ce moment, c'est la météo. Avec des températures en-dessous des normales de saison et un air polaire qui ne nous quitte plus. A quoi s'est dû, et surtout, combien de temps cela va durer?

Les jet streams, les vents à très haute altitude, délimitent les zones polaires et subtropicales. Pour le moment, la Belgique est malheureusement mal placée. "On voit que cette limite se trouve pour le moment sur la France et que la Belgique est du côté de l’air polaire", explique Sébastien Doutreloup, climatologue à l'université de Liège. La semaine dernière, nous étions dans ce que les climatologues appellent un marais barométrique, c’est-à-dire une situation entre dépressions et anticyclones caractérisée par sa stabilité. Cela vient de changer. "Depuis dimanche, on a récupéré un flux atlantique, c’est-à-dire que l’on va récupérer toute une série de dépressions qui vont passer sur la Belgique ou à proximité", indique Sébastien Doutreloup. Souvent les dépressions attirent de l’air subtropical, mais pas cette fois-ci. "On reste dans du flux polaire. Donc l’air qui nous entoure est né autour des pôles et donc il reste froid. Il est passé sur l’Atlantique, il s’est donc humidifié, mais il reste à caractère froid", explique Sébastien Doutreloup. Froid et pluie restent dès lors au menu cette semaine. "Après le weekend, cela devient un peu plus incertain. Ceci il y a quelques modèles qui se dégagent et qui montrent un radoucissement, un réchauffement des températures à partir de mardi, mercredi de la semaine prochaine", révèle Sébastien Doutreloup. Les nappes phréatiques sont les principales bénéficiaires du moment. Comme elles se remplissent, il y a peu de risque de pénurie d’eau pour l’été.