Une femme "rackettée" par des SANGLIERS sur le parking d’un supermarché de Rome (vidéo)

Une scène surréaliste a eu lieu à Formello, dans la banlieue de Rome il y a quelques jours. Un troupeau de sangliers a encerclé une femme qui venait de sortir d'un supermarché et lui a volé ses courses, relate le Guardian.



La vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre les sangliers s'approcher et coincer la cliente du magasin sur le parking dans le village de Le Rughe. Les animaux, quatre adultes et deux jeunes sangliers, poursuivent la femme alors qu'elle recule, tentant en vain de les tenir à distance. La femme en colère est alors contrainte de laisser tomber le sac à provisions sur le sol, qui est immédiatement dévalisé par les animaux.



Les petits commencent à manger le contenu du sac sur le parking, les autres prennent ce qu'ils peuvent et s'enfuient. "Je n'en crois pas mes yeux", a lancé la personne qui filme la scène.



Ces images ont relancé le débat sur la présence des animaux sauvages dans les villes italiennes. En octobre dernier, le maire de Rome a ordonné une enquête après qu'une famille de sangliers a été abattue par la police dans une aire de jeux pour enfants près du Vatican. L'événement a suscité des protestations de la part des défenseurs des droits des animaux et de certains habitants.



Ces dernières années, les agriculteurs italiens ont protesté contre les sangliers qui ravagent leurs terres et provoquent des accidents de la route mortels. Chaque année, 10.000 accidents de la route en Italie impliqueraient des sangliers.



Le mois dernier, Coldiretti, la plus grande association d'agriculteurs du pays, a qualifié l'augmentation du nombre de ces animaux dans certaines régions italiennes d'insoutenable et a demandé aux autorités d'intervenir. "Nous devons agir au plus vite et impliquer l'armée si nécessaire", a déclaré l'association Coldiretti dans un communiqué, citant la situation dans le Piémont. On estime que deux millions de sangliers errent en Italie et leur chasse est un passe-temps populaire.