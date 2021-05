Ikea rappelle des assiettes, bols et tasses... qui peuvent casser et brûler s'ils contiennent des aliments chauds

Ikea appelle mardi tous ses clients à cesser d'utiliser les assiettes, bols et tasses "Heroisk" ou "Talrika" en raison d'un risque de casse et de brûlures. La chaîne d'ameublement en kits promet un remboursement aux consommateurs lésés.



La vaisselle "Heroisk" et "Talrika" peut se briser et potentiellement provoquer des brûlures si elle contient des aliments chauds. En conséquence, ces produits sont rappelés aux consommateurs qui peuvent les ramener dans n'importe quel magasin Ikea où ils obtiendront un remboursement intégral. Une preuve d'achat n'est pas nécessaire. Pour toute information complémentaire, Ikea renvoie vers son site web (www.ikea.be) ou son service clientèle, joignable en Belgique au 0800/388.09.

La gamme Heroisk se compose d'éléments de vaisselle colorés à destination des enfants et bébés. La gamme Talrika est quant à elle une série d’articles de vaisselle faite en PLA, un matériaux à base de végétaux, solide, renouvelable et durable.