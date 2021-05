L’Europe se penche sur le projet de pass sanitaire pour les voyages: voici ce qui est sur la table

Frédérique Ries, la députée européenne MR, était l’invitée de la matinale de Bel RTL. Interrogée par Fabrice Grosfilley, elle s’est prononcée sur les modalités du futur passeport sanitaire européen à l’étude pour se déplacer cet été sur le continent.

Le projet de passeport sanitaire européen est à l’étude : un document, qui concerne les adultes et les enfants, censé faciliter et simplifier les déplacements à l’étranger (et donc pas seulement les voyages touristiques) et aider à restaurer la liberté de circulation des personnes.

La quarantaine levée avec le passeport sanitaire?

Des zones d’ombre persistent, notamment sur la question de savoir si le document permettra d’éviter les quarantaines à l’entrée d’un Etat membre. "C’est en discussion. Le principe, voulu par la Commission et le parlement, c’est de lever les restrictions : les tests, les quarantaines, si vous êtes vaccinés". Ce certificat pourra contenir trois types d’informations : des données de guérison, de test négatif ou un certificat de vaccination. Les discussions s’ouvrent aujourd’hui entre le parlement et le conseil et les gouvernements, dont "certains voudraient pouvoir continuer à imposer des quarantaines".

Autre point à trancher : les tests PCR ou antigènes (s’ils sont acceptés) seront-ils gratuits ?

La majorité des députés européens défendent l’option de la gratuité. "A voir comment elle sera modulée ? avec un instrument d’urgence de la Commission qui peut aider les choses mais organisée essentiellement par les Etats membres", précise Frédérique Ries qui doute, par ailleurs, que "le Conseil bougera là-dessus mais des choses pourront être proposées : un nombre de tests par mois ou des tests pour certaines catégories de public". Ces tests coûtent environ 40, 50 euros chez nous et peuvent atteindre les 250 euros dans certains pays européens.

Quand aura-t-on les réponses à ces questions ? Le but serait de conclure aujourd’hui ou jeudi pour un vote en plénière au Parlement en juin et une entrée en vigueur à la fin du mois de juin.