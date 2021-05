Certaines terrasses de restaurants ferment à cause de la météo maussade

Le président de la Fédération Horeca Bruxelles l'a déjà répété plusieurs fois sur notre antenne: "Nous sommes en Belgique et pas à Malaga..." La météo belge complique en effet la vie des restaurateurs qui ont ouvert leur terrasse. Vu la météo maussade de ces derniers jours, certains ont même décidé de refermer...

A Quévy, dans la brasserie de Maxence, la terrasse est déserte après seulement huit services. Il a décidé de finalement refermer son établissement. Cette décision a été prise jeudi malgré de bons résultats. Ce sont les caprices du ciel parfois chaotiques qui ont fait pencher la balance et qui ont parfois même occasionné des dégâts chez ce restaurateur.

"Plusieurs mâts de nos parasols se sont défaits. On est en train de tous consolider on va dire qu' on rafistole en attendant le matériel", explique Maxence Renard, le gérant de la brasserie. Et de raconter: "Le dimanche de fête des mères a très mal débuté. Il a plu jusque 13H30 et il a fallu décaler l'arriver des gens. Ensuite à 20h30 en fin de journée de nouveau le déluge a commencé à tomber les parasols attachées entre eux ont commencé à se relever et à se déchirer. C'est un petit peu le mode camping comme j'appelle ça", déplore ce restaurateur de la région de Quévy.

Même décision chez ses associés qui se replient sur la vente à emporter. Avec ce temps trop variable sans gros investissement la situation devenait difficile à gérer. Une réservation sur trois était annulée.

Caroline Vanhiesbecq, cheffe d'un restaurant, déplore la situation actuelle: "On ne peut pas en vouloir aux gens. Nous le but c'est d'être bien. Clairement les annulations et elles se font comme ça une heure avant le service et on ne sait rien faire donc ouvrir pour deux tables, ce n'est pas non plus rentable..."

L'autre problème, c'est la main-d'oeuvre. Avec une dizaine de personnes par service l'organisation de dernière minute aurait été un défi. Les cuisines sont à nouveau à l'arrêt et les frigos vides.

"Comme les marchandises sont des produits frais, il faut toujours faire de nouvelles mises en place. Il y a toujours une remise en question de savoir est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir? Jauger le côté de rentabilité et puis faire revenir le personnel et après leur dit finalement qu'ils peuvent retourner parce qu' il pleut. Voilà c'est tout ça qui qui est un fameux méli-mélo pour l'instant...", confie Maxence Renard.

Maxence va fermer son établissement une semaine et garder les yeux rivés sur les applications météo en espérant une réouverture vendredi si le ciel le permet...