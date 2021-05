Un homme de 53 ans perd la vie de manière violente à Maldegem: un mineur d'âge interpellé

Un homme âgé de 53 ans a été tué lundi soir à Maldegem, en Flandre orientale. Un mineur d'âge a été interpellé, a indiqué mardi le parquet.

Le quinquagénaire a perdu la vie de manière violente lundi soir vers 19h15. La police et le parquet n'ont pas donné davantage de précisions. Le parquet est intervenu sur les lieux des faits, accompagnés du laboratoire, d'un juge d'instruction, d'un juge de la jeunesse, d'un expert en armement et d'un médecin légiste notamment. Un mineur d'âge a été interpellé et sera présenté dans le courant de la journée de mardi au juge de la jeunesse de Gand, a précisé le parquet. Une autopsie sera réalisée sur le corps de la victime. Aucune autre information ne sera divulguée dans l'intérêt de l'enquête, a prévenu le parquet.