80% des produits vendus dans les grandes surfaces sont enrichis en sucre. Les sucres ajoutés sont-ils mauvais pour la santé? Nicolas Guggenbühl, nutritionniste et diététicien, a répondu à cette question sur le plateau du RTL INFO Bienvenue.

Le sucre est-il devenu l'ennemi numéro un devant les graisses?

Dans notre société, c'est devenu l'ennemi public numéro un, même si du point de vue des préoccupations scientifiques, il y a d'autres priorités comme manger plus de céréales complètes, de fruits et de légumes. Cela est plus important que la problématique du sucre.

Est-ce qu'il y a trop de sucres ajoutés dans les plats?

C'est vrai que les sucres ajoutés sont utilisés dans énormément de produits, y compris dans des produits salés. C'est le cumul de l'exposition de différentes sources de sucres ajoutés qui pose problème, car lorsque le sucre est présent dans l'organisme en grande quantité, il se transforme très facilement en graisse.

Quand on parle de sucres ajoutés, de quoi, parle-t-on exactement ? Par exemple, la purée de tomates et le ketchup, il y a du sucre dans les deux. Alors quelle est la différence ?

Il y a du sucre dans les deux. C'est le problème de l'étiquetage nutritionnel actuel. On ne peut pas faire la distinction. On a un tableau nutritionnel avec des glucides dont sucres. On vous donne la teneur totale des sucres présents dans le produit, mais on est incapable de faire la distinction entre les sucres qu'on a ajoutés pour sucrer l'aliment et les sucres naturellement présents. Comme dans la tomate qui en contient naturellement et cela ne pose absolument aucun problème. Le seul problème est le sucre ajouté qui doit être maintenu sous contrôle.

Comment le voir sur l'étiquette?

Il faut regarder la liste d'ingrédients. S'il y a un ajout de sucre, on va retrouver: sucre, sirop de glucose, miel, sirop d'agave, sirop de coco, etc. Tout cela fait partie des sucres ajoutés.

Faut-il bannir les sucres ajoutés?

Non, il ne faut pas les bannir complètement. Le Conseil supérieur de la santé fixe une limite de 10 % de l'ensemble des calories. Par exemple pour une femme adulte, c'est 2000 kcal par jour. Ce qui fait maximum 50 grammes de sucre. C'est l'équivalent de 8 carrés de sucre répartis au cours de la journée et sur l'ensemble des sources de sucres ajoutés. Ça fait à peu près 2 verres de limonade.

Quelle est la différence entre le sucre d'une pomme et celui d'un jus de fruits?

Par exemple, le sucre de la pomme n'est pas compté, car il ne s'agit pas de sucre ajouté. Mais le jus de fruits est un cas particulier. En Europe, ça ne fait pas partie des sucres ajoutés, mais l'Organisation mondiale de la santé classe les sucres des jus de fruits parmi les sucres "libres", qui sont l'équivalent des sucres ajoutés. En clair, pour l'Organisation mondiale de la santé, les jus de fruits comptent parmi les sources de sucres à limiter. Il n'y a pas de réels bénéfices à remplacer une limonade par un jus de fruits.

Exemple d'un petit-déjeuner. Si on mange une tartine avec de la pâte à tartiner au chocolat, est-ce mauvais?

Pas forcément. Si on prend l'équivalent d'une cuillère à café de pâte à tartiner chocolatée, on va avoir l'équivalent d'un carré de sucre. C'est du sucre ajouté, mais il peut avoir une utilité. Par exemple, si la pâte à tartiner est mise sur une tranche de pain complet et qu'elle permet de faire manger du pain complet à un enfant, dans ce cas-là, ce sera du sucre ajouté qui aura une certaine utilité nutritionnelle.