Chasse à l'homme en Flandre: qui est Jürgen C., le militaire lourdement armé qui menace Van Ranst ?

Qui est Jürgen C. recherché depuis mardi après-midi après avoir proféré des menaces à l'encontre du virologue Marc Van Ranst ? Le militaire de 46 ans figure sur la liste des terroristes et extrémistes de l'Ocam, l'organisme chargé de l'analyse de la menace terroriste, en raison de ses sympathies d'extrême droite.

Lourdement armé, ce soldat fait toujours l'objet d'une chasse à l'homme. Sa voiture a été retrouvée sans plaque, près d’un bois de la localité de Dilsen (province du Limbourg), où il réside. Des armes ont aussi été retrouvées. Dans une lettre d’adieu, Jürgen C. menaçait “d’attaquer le régime et les virologues”.

Plusieurs missions à l'étranger

Jürgen C. est militaire de carrière qui est en poste à Peutie. Il est soldat depuis l'âge de 18 ans. D'après les informations figurant sur son CV, il a participé à des missions de la Défense en ex-Yougoslavie, en Bosnie, au Kosovo, au Liban, en Irak et en Afghanistan. Nous apprenons également que Jürgen C. est divorcé. Adepte du fitness, il exerce notamment la fonction de sniper et d'instructeur de tir pour l'armée belge.

Ses proches et ses collègues ne le décrivent pas de la même façon

Selon nos confrères de 7sur7, pour ses proches, c’est un “homme musclé au cœur tendre”, brut avec les inconnus, mais qui ferait tout pour sa petite amie et ses deux enfants, tandis que ses collègues de la Défense le décrivent comme “un fou d’armes d’extrême droite qui n’a pas peur de la violence” et “un antivaccin qui a une dent contre Marc Van Ranst”.

D'après ses proches, toujours cités par 7sur7, le suspect était frustré par les mesures sanitaires et avait déjà évoqué le mal qu'il pensait de Marc Van Ranst, mais sur le ton de l'humour, assurent-ils.