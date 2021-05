Le plus grand iceberg du monde s'est séparé du Pôle Sud: presque 2 fois plus grand que le Luxembourg!

Un énorme iceberg, long de 170 kilomètres et large de 25, s'est séparé du Pôle Sud. Avec une surface de 4.320 kilomètres carrés, il est désormais le plus grand iceberg actuel connu au monde.



L'Agence spatiale européenne (ESA) a repéré l'iceberg par satellite, il se situe pour l'instant de la mer de Weddell et a reçu le nom de A-76.

Le plus gros iceberg jamais recensé fut le B-15, qui s'est séparé de l'Antarctique en 2000. Il faisait 11.000 kilomètres carrés.