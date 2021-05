Des élèves visitent le Domaine royal de Laeken et y rencontrent le Roi

Pour la première sortie de leur année scolaire (enfin), les élèves de 5e primaire des écoles Bockstael et Kakelbont de Laeken ont franchi mercredi les grilles du Domaine royal tout proche afin d'y découvrir toute la biodiversité de ce site naturel de 186 hectares entretenu depuis plus de 200 ans.

Après un accueil par des guides nature, les enfants ont parcouru les sentiers arborés du site et observé cette faune et cette flore riche en biodiversité. Au programme: quelques petites astuces pour préserver la nature comme la plantation d'ail sauvage pour préserver les pommiers, dégustation sucrée de la fleur de trèfle, découverte du processus de pollinisation ou encore observation de la colonie unique de hérons. Puis, au détour d'un chemin, le Roi Philippe en personne est venu saluer les élèves.

Ce programme didactique, lancé à l'initiative du Palais, a été élaboré en partenariat avec la Ville de Bruxelles et la Faculté Gembloux Agro-Bio Tech de l'Université de Liège. Ces visites pédagogiques seront organisées au printemps, en automne et en hiver. Chaque année, environ un millier d'élèves découvriront ainsi la biodiversité du Domaine royal de Laeken. Les mille enfants de 5e primaire fréquentant les écoles de la Ville proches du Domaine seront les premiers à en profiter.

"Ce projet pilote, initié par le Palais Royal, est un bel exemple de la manière dont la Maison Royale, la Région et la Ville de Bruxelles travaillent ensemble pour mettre en valeur la biodiversité", a commenté le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close. "Je tiens à remercier le Roi, les guides, les scientifiques et les écoles de la Ville de Bruxelles qui se sont engagés à mettre en place cette visite pédagogique de ce lieu unique."

"À deux pas de leur école, un millier d'élèves découvriront un biotope unique avec une biodiversité exceptionnelle", a renchéri Ans Persoons, Échevine de l'Enseignement néerlandophone de la Ville de Bruxelles. Pour Faouzia Hariche, échevine de l'Instruction publique de la Ville de Bruxelles, "la Ville de Bruxelles veille depuis de très nombreuses années à sensibiliser ses élèves au développement durable et à la protection de l'environnement, via des animations et des séances de sensibilisation, des projets concrets et également des excursions de découverte de la nature. Le département de l'Instruction publique exprime toute sa reconnaissance à Sa Majesté le Roi Philippe pour cette magnifique initiative."