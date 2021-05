Ostende adoptera de nouveau un système d'inscription pour ses plages cet été

Ostende recourra cet été encore à un système d'enregistrement pour gérer l'affluence de touristes sur ses trois plages les plus prisées, a annoncé la ville mercredi. Les réservations seront gratuites et uniquement nécessaires les jours de grande fréquentation.

Comme l'été dernier, Ostendais, bénéficiaires d'une seconde résidence et touristes d'un jour devront s'enregistrer pour profiter des zones les plus populaires de la plage lors des journées de grande affluence. Cela concerne la Klein Strand, la Groeistrand et la Groot Strand. Il ne sera en revanche pas nécessaire de s'inscrire pour la zone Thermae Palace, où les vacanciers seront simplement comptés et où des ajustements seront effectués si besoin. Par ailleurs, le Festival de sculpture de sable n'aura pas lieu cette année, afin de créer un espace supplémentaire sur la plage

"Cet été, grâce au succès de la campagne de vaccination, beaucoup plus de choses seront possibles, mais nous tenons cependant compte du fait qu'il y aura encore des restrictions", a déclaré le bourgmestre Bart Tommelein (Open Vld). "La réponse à notre système de réservation avait été très positive l'année dernière. Nous avions pu garantir le respect de la distanciation sociale et le sentiment de sécurité qui en découle aux habitants d'Ostende et aux visiteurs".

Ostende, destination populaire auprès des excursionnistes, est la seule station balnéaire recourant à un tel système. Plusieurs communes côtières contrôlent néanmoins la foule dans leur centre-ville et sur les plages, comme Blankenberge, qui se réfère au baromètre de fréquentation du littoral et emploie des étudiants jobistes pour assurer une bonne répartition des badauds sur la zone centrale de la plage.