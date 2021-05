Un sexagénaire waterlootois dépouillé de plus de 9.000 euros par un pseudo-hôtelier

Un Waterlootois âgé de 60 ans a déclaré avoir été escroqué par un pseudo-hôtelier qui est parvenu à débiter plus de 9.000 euros sur son compte bancaire, a-t-on appris mercredi auprès de la police locale.



Le sexagénaire a déposé une plainte, mardi, après avoir été victime d'une escroquerie initiée à la fin du mois d'avril. Projetant un voyage en Italie, il a consulté un site internet via lequel il a communiqué ses coordonnées de contact. Des échanges avec un pseudo-hôtelier ont ensuite eu lieu via l'application WathsApp.

Après plusieurs jours de mise en confiance, l'escroc présumé a expliqué être en manque de personnel d'accueil en raison de la crise sanitaire, invitant la victime à envoyer des photos d'une pièce d'identité et de sa carte bancaire, ainsi que le code correspondant. Sept retraits frauduleux ont été effectués sur le compte du plaignant. Le préjudice est estimé à plus de neuf mille euros.