Les policiers liégeois équipés de bodycams dès jeudi: voici comment cet outil sera utilisé (vidéo)

Dès jeudi, 56 caméras portatives, appelées bodycams, viendront compléter l'équipement des policiers liégeois sur le terrain. Elles sont destinées à filmer les interventions de toute nature susceptibles d'entraîner un usage de la contrainte, ont indiqué mercredi les commissaires Anne Onclin et Antoine Sindaco lors d'une conférence de presse à l'hôtel de police de Liège.



Le port de ces caméras mobiles répond à un cadre bien défini, ont précisé les deux commissaires. L'usage de la bodycam est régi par l'article 25 de la loi sur la Fonction de Police. C'est le policier, ou un supérieur hiérarchique, qui choisit ou non de l'activer sur le terrain via un bouton quand il pressent que l'usage de la contrainte pourrait s'avérer nécessaire. La caméra ne peut être utilisée que par le personnel opérationnel identifiable, en uniforme ou muni d'un brassard et un avertissement verbal doit précéder son utilisation. Les images ne pourront être utilisées qu'à des fins purement judiciaires ou dans des missions de police administrative. En recourant à ces caméras, la zone de police de Liège veut améliorer la compréhension du déroulement d'une intervention sur le terrain.

Le chef de corps Christian Beaupère espère que ce dispositif aura un "effet éducatif et dissuasif" et permettra de réduire le risque de confrontation violente ainsi que le nombre de plaintes non-fondées. "Nous disposons d'un réseau de 180 caméras de surveillance, mais elles n'ont pas le son, qui est un outil essentiel à la compréhension d'une situation d'intervention. Aujourd'hui, le travail de la police est difficile, on ne peut plus intervenir sans être filmé, on fait face à de l'hostilité verbale, la bodycam est donc un outil adapté", estime-t-il.

"Voir qu'on aura les images, l'ambiance, les cris et tout ce qu'il se passe durant un contrôle, va permettre de rééquilibrer un peu les choses", a ajouté la commissaire Anne Onclin.

"Tout policier qui travailler proprement peut être impacter par une réalité qui est tronquée, par des coupures d'images dans un contexte particulier. Le policier sera donc plus serein d'avoir les images filmées, de la réalité", conclut le commissaire Antoine Sindaco.

L'investissement global s'élève à 64.592,50 euros TTC pour les 56 bodycams, leurs accessoires, leur licence et leur maintenance. Une période de test d'un an est prévue avant évaluation.