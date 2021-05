Coronavirus - La mortalité baisse à 20 décès en moyenne par jour

(Belga) La Belgique a recensé par jour en moyenne 2.087 infections quotidiennes au Sars-CoV-2 et 20 morts; entre le 10 et le 16 mai, ce qui représente des diminutions respectivement de 30% et 44,4% par rapport à la période de sept jours précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour mercredi matin.

On recense en Belgique 1.704 malades du Covid-19 hospitalisés (-16% de moins en une semaine), dont 589 en soins intensifs (-10% en une semaine). A ce rythme, l'objectif intermédiaire de 500 patients en soins intensifs devrait être atteint d'ici la fin du mois de mai. Le rythme de la vaccination s'est dernièrement accéléré et désormais, plus de quatre adultes sur dix dans notre pays ont reçu une première dose de vaccin anti-covid. Entre le 13 et le 19 mai, il y a eu en moyenne 127 nouvelles admissions à l'hôpital par jour de personnes positives au Sars-CoV-2, soit une baisse de 18% par rapport à la période de référence précédente. Entre le 10 et le 16 mai, 20,6 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus, ce qui représente une diminution sensible de 44,4% sur une semaine. La Belgique a toutefois dû déplorer 24.768 morts depuis le début de la pandémie. Quelque 41.700 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité qui s'érode depuis quelque temps et atteint désormais 5,8%. Le taux de reproduction du virus est quant à lui estimé à 0,88. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. L'incidence, qui renseigne le nombre moyen de nouveaux cas journaliers pour 100.000 habitants, atteint 309,6 sur 14 jours. Enfin, depuis le début de la pandémie en Belgique, 1.038.514 cas d'infection au coronavirus ont été diagnostiqués, un nombre qui sous-estime toutefois fortement la réalité, étant donné le manque de capacités de test lors de la première vague de l'épidémie. (Belga)