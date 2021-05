Surveillance renforcée dans les mosquées à Maasmechelen

(Belga) Les mosquées de Maasmechelen vont faire l'objet d'une surveillance policière renforcée, alors que les recherches pour retrouver le militaire fugitif Jürgen Conings se poursuivent, a indiqué jeudi le bourgmestre Raf Terwingen (CD&V). Plusieurs mosquées des communes voisines fermeront par précaution.

L'Union des mosquées du Limbourg a appelé, mercredi, toutes les mosquées de la province à être vigilantes tant que Jürgen Conings, connu pour ses sympathies avec l'extrême droite, n'aura pas été arrêté. Bien que la province et le Centre de Crise n'aient pas appelé à une fermeture générale, plusieurs mosquées de Dilsen-Stokkem, Beveren et Tessenderlo ont décidé de fermer leurs portes. Selon le bourgmestre Raf Terwingen, les lieux de culte de Maasmechelen resteront ouverts, mais avec une plus forte surveillance policière, ce qui peut restreindre leurs activités. Le bourgmestre indique également avoir reçu beaucoup de messages et de coups de téléphone de la part de ses concitoyens, dont certains ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. "Je comprends cette crainte, mais l'OCAD (l'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace) et la police fédérale travaillent de manière professionnelle et ne prendraient pas de risque s'il y en avait un", a-t-il déclaré, se voulant rassurant. S'étendant sur quelque 12.000 hectares, le Parc national de la Haute Campine reste fermé pour la journée. La zone d'étendue du parc englobe entre autres les communes de Asch-en-Campine, Bilsen, Brée, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Oudsbergen et Zutendaal. Plusieurs bunkers et tranchées se trouvant dans la réserve ont été utilisés durant la Première Guerre mondiale comme terrain d'entrainement par l'armée allemande. (Belga)