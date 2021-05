Au cœur de l’impressionnant déploiement pour traquer Jürgen Conings: des centaines de policiers et militaires dont certains venus des pays voisins (vidéo)

Plusieurs centaines de personnes, équipées et venues de plusieurs pays européens, se sont réunies ce jeudi autour du bois du parc national de la Haute Campine où se cacherait le militaire armé et recherché depuis deux jours Jürgen Conings.

Un dispositif des plus impressionnants au parc national de la Haute Campine: se succèdent vers 15h00 des forces spéciales de la police, des chars militaires blindés, des dizaines de véhicules de police belges, mais aussi luxembourgeois, néerlandais et allemands, venus en renfort.

Le cortège s'arrête un peu plus loin, aux abords de la réserve naturelle. Les agents de terrain mettent le pied à terre, lourdement armés et équipés, et pénètrent dans le périmètre de sécurité. Au total, 250 policiers et 150 militaires sont mobilisés à la recherche de Jürgen Conings. Le soldat fugitif reste introuvable.

La zone dans laquelle se déroulent les recherches s'étend sur quelque 12.000 hectares et est accidentée, avec notamment d'anciens bunkers.

Des policiers se tiennent aux aguets le long des routes régionales principales. De même que des troupes de la police néerlandaise postées à la frontière, prêtes à intervenir, si Jürgen Conings venait à la traverser.