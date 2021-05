Nouveau départ pour le train de nuit Paris-Nice

"Nous rouvrons ce soir des choses qu'on avait peut-être un peu trop rapidement sacrifiées", a lancé Jean Castex en montant dans le train de nuit Paris-Nice, reparti jeudi soir après plus de trois ans d'arrêt.

Passionné de trains depuis les Toulouse-Paris nocturnes de sa jeunesse, le Premier ministre profite de cette inauguration pour se rendre à Nice en couchette.

Parti à l'heure de la gare d'Austerlitz à 20H52, le train doit arriver à 09H11 vendredi sur la Côte d'Azur. Soit six heures de trajet de plus qu'en train à grande vitesse.

Avec cette échappée nocturne de 1.088 kilomètres dans son agenda, Jean Castex veut mettre en lumière une "concrétisation rapide du plan de relance" français, qui consacre 5,3 milliards au secteur ferroviaire, dont 100 millions pour les trains de nuit.

Le gouvernement veut aussi relancer le Paris-Tarbes et un Paris-Vienne à la fin de l'année.

"Ce premier train de nuit est un symbole fort, qui signifie la renaissance de ce mode de transport que certains jugeaient obsolète", a lancé le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou, avant de monter aussi dans le train.

Le train de nuit, "c'est aussi le retour de la +slow life+, on prend son temps et on retrouve le goût du voyage, c'est comme une petite croisière", alors que "la crise sanitaire a aussi accéléré la prise de conscience climatique", a poursuivi M. Farandou.

L'Intercités Paris-Nice, dont l'exploitation avait cessé en décembre 2017 faute de rentabilité, reliera tous les jours et dans les deux sens Paris-Austerlitz et Nice-Ville, avec six arrêts dont Marseille, Toulon et Cannes.

- Train bleu -

Selon la SCNF, "les premiers trains affichent complet, confirmant l’intérêt des Français pour ce mode de transport écologique et économique, qui répond aussi à l’envie de voyager différemment et à un autre rythme".

Le port du masque reste obligatoire ("vacciné ou non", a prévenu le chef de bord), et l’occupation des compartiments couchettes est limitée à quatre voyageurs au lieu de six en seconde classe. "En position +tête bêche+ afin de maximiser les distances entre les voyageurs", a précisé la SNCF.

Dans l'immédiat, le Paris-Nice repart avec sept des voitures qui vont normalement à Briançon (Hautes-Alpes), une liaison actuellement fermée pour travaux, et des voitures pour Modane.

Après l'arrêt fin 2017 du Paris-Nice, héritier du prestigieux "Train bleu" lancé en 1886, un appel à manifestation d'intérêt pour trouver un repreneur avait été lancé, en vain.

La liaison relancée pourrait être la première d'une nouvelle série de lignes nocturnes.

Emmanuel Macron avait provoqué la surprise en juillet 2020 en annonçant "une politique de promotion et de redynamisation des trains de nuit".

Le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari a désormais pour ambition d'avoir "une dizaine de trains de nuit en 2030".

"Beaucoup de jeunes veulent voyager à petit prix et avoir une nuit de vacances en plus", a souligné le ministre sur franceinfo. .

Il n'y avait plus -hors arrêts liés à la pandémie ou à des travaux- que deux lignes de trains de nuit en France, de Paris à Briançon, et de Paris à Rodez, Cerbère et Latour-de-Carol (Pyrénées-Orientales). Les voitures de ces lignes rescapées doivent être entièrement rénovées d'ici 2023, pour 44 millions d'euros.

- Comme l'Autriche -

Suivront peut-être un jour des liaisons nocturnes Dijon-Marseille, Bordeaux-Marseille, Paris-Toulouse et Tours-Lyon, selon une version d'un rapport gouvernemental qui a fuité mardi dans la lettre d'information Mobilettre. Peut-être les lignes seront-elles saisonnières. Des liaisons avec de grandes villes étrangères sont aussi envisagées.

Les rapporteurs prennent pour modèle la réussite de la compagnie autrichienne ÖBB avec la constitution d'un véritable réseau (Vienne-Amsterdam ou Munich-Rome, entre autres). Ce rapport doit être transmis "incessamment" au Parlement, a souligné Jean Castex.

"Je forme avec vous le voeu, puisque tel est le choix de l'État et la décision du gouvernement, que cette réouverture nécessaire en appelle bien d'autres", a lancé le Premier ministre, avant de s'installer dans sa cabine de première.