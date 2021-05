Le Sénat valide la candidature de Sabine de Bethune à la Cour constitutionnelle

(Belga) Le Sénat a validé vendredi en séance plénière la candidature de la CD&V Sabine de Bethune au poste de juge à la Cour constitutionnelle. Elle a obtenu la majorité des deux tiers requises lors du vote à bulletin secret.

La Haute Assemblée avait officiellement reçu fin avril les candidatures de l'ex-ministre flamande Joke Schauvliege et de Mme de Bethune pour remplacer Trees Merckx-Van Goey qui s'apprête à prendre sa retraite. La Cour constitutionnelle est composée de douze juges, dont six juristes expérimentés et six politiques qui ont au moins siégé dans un parlement pendant cinq ans. La procédure prévoit que, pour cette deuxième catégorie, le parti concerné par le siège vacant - en l'occurrence ici le CD&V - soumette deux noms de candidats pour remplacer le juge qui prend sa retraite. Sur le bulletin, le nom de Mme de Bethune figurerait au-dessus de celui de Mme Schauvliege, comme l'ont décidé les chrétiens-démocrates flamands. Sabine de Bethune (62 ans) était membre du Sénat depuis 1995. Elle en a été présidente de 2011 à 2014. (Belga)