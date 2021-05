Un village de vacances fait de cabanes en bois voit le jour à Vresse-sur-Semois

Un nouveau village de vacances est en train de sortir de terre à Bohan, dans la commune de Vresse-sur-Semois. Le domaine des Dolimarts, à l'abandon depuis 20 ans, est en pleine reconversion. Le site abritait autrefois 3 grands hôtels et 55 petites maisons de vacances. Le nouveau projet est mis sur pied conjointement par les cabanes de Rensiwez et Thomas&Piron. 54 cabanes en bois seront installées au coeur de cette immense forêt. Une cabane est déjà prête. 15 autres seront construites au début de l'automne, le reste aux printemps 2022 et 2023.

Olivier Berghmans, cofondateur du domaine : "On a fait une première cabane qui est un peu une cabane pilote en épicéa qui nous permet de tester le système constructible, de pouvoir valider nos choix esthétiques."

Le prix de la nuit est fixé à 130 euros la semaine, 170 le week-end. Un petit déjeuner est prévu et des paniers repas d'un traiteur de la région seront proposés aux clients qui le souhaitent. Mais il n'y aura pas de restaurant, ni de piscine.

Les premières cabanes devraient être accessibles à la fin de l'année, pour une nuit en pleine nature. L'idée est aussi de créer des mares et des milieux semi-ouverts pour développer la biodiversité. Le projet est estimé à près de 3,5 millions d'euros.