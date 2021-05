La Caravane des Sons débarque dans 5 communes autour de Liège... pour la plus grande joie des enfants

Une Caravane des Sons va se déplacer dans les écoles des communes de l’est de Liège et sur les places publiques. Elle propose des activités sur le thème du spectacle.

A Soumagne, le centre culturel et les jeunesses musicales se sont associés pour créer la "Caravane des Sons" un outil pour vivre une expérience culturelle et artistique. Elle propose des activités autour des arts de la scène en partenariat avec Arsenic2, la Loterie Nationale, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la province de Liège.

L'inauguration a eu lieu jeudi 20 mai à l'école communale de Soumagne Vallée. La caravane y était depuis une semaine. Elle va ensuite partir dans deux autres écoles pour des tests (Housse et Bellaire). À la rentrée de septembre, elle sillonnera 9 écoles des communes de Beyne-Heusay, Blegny, Fléron, Olne et Soumagne, mais aussi les places publiques des communes partenaires.

La caravane s'arrêtera quelques jours et fera profiter de ses différentes fonctions. Dans les écoles, l'équipe éducative encadrera des activités (coin lecture, jeux musicaux sur les tablettes, etc.), les jeunesses musicales proposeront des ateliers sur le thème du spectacle et le centre culturel proposera des activités avec une comédienne. La caravane peut également s'ouvrir pour se transformer en vraie scène de concert avec sono, rideau, etc.