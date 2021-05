Le fugitif va sans doute passer sa 4e nuit en pleine nature: "Ça va devenir difficile", explique un expert en survie

Depuis lundi soir, Jürgen Conings, un militaire de 46 ans lourdement armé, est l'homme le plus recherché de Belgique (voir tous les détails). Il serait – mais la piste s'éloigne un peu – retranché dans un parc naturel dans le Limbourg. Mais comment peut-on survivre aussi longtemps sans se faire repérer ?

Benoit Vooght enseigne des techniques de survie en pleine nature. "Oui, ça va devenir difficile. Il se retrouve tout seul en pleine nature. Au bout de 3 ou 4 jours, il y a déjà des manques qui peuvent se faire ressentir, comme la soif", a-t-il expliqué dans le RTL info 19h, ce vendredi. "Une autre condition très importante en termes de survie, c'est de se préserver de l'hypothermie, or les températures sont relativement basses pour l'instant, il a plu, donc sa situation doit être compliquée sans pouvoir faire de feu".

Combien de temps peut-il tenir ? "C'est très compliqué de le dire. Quand on fait nos stages, on voit des réactions très différentes d'une personne à l'autre. Certains, après 3 ou 4 heures sans boire ni manger, voient leurs capacités intellectuelles diminuer, et ont de plus en plus difficile à prendre de bonnes décisions. D'autres peuvent tenir beaucoup plus longtemps: ça dépend du milieu, de la personne".