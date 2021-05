Chasse à l'homme en Flandre: la compagne du militaire en fuite l'appelle à se rendre

Jurgen Conings, un militaire de 46 ans, probablement armé et donc jugé dangereux, est activement recherché principalement dans la province néerlandophone du Limbourg, non loin de la frontière avec les Pays-Bas. D'après des lettres retrouvées par les enquêteurs, cet homme fiché comme étant un sympathisant de l'extrême droite semble déterminé à s'en prendre à des représentants de l'Etat et à des virologues.

La compagne de Jürgen Conings a lancé un appel au militaire en fuite sur VTM NIEUWS vendredi soir. Elle l'appelle à se rendre. Dans un message d'environ 20 secondes, elle s'adresse directement au militaire et lui demande de ne pas faire de victimes. Elle l'invite à mettre fin à sa fuite pour elle et sa famille. Cet appel intervient quatre jours après le début des recherches. Depuis mardi soir, des centaines de policiers et de militaires ont fouillé de grandes zones du parc national de Haute Campine, sans succès. Le parquet fédéral a indiqué vendredi qu'un juge d'instruction avait été saisi pour "tentative d'assassinat et possession illégale d'armes dans un contexte terroriste".

Le militaire lourdement armé recherché était toujours en fuite ce samedi, mais on en sait très peu sur l'avancement des recherches dans le parc national de la Haute Campine qui compte 12.000 hectares, zone dans laquelle il s'est réfugié. Et il est de moins en moins probable qu'il y soit toujours: vers 17h ce vendredi, plusieurs colonnes, des dizaines de véhicules de la police et de l'armée, ont quitté la zone de recherches, selon nos journalistes présents sur place.

Une enquête "moins visible"

Les départs des policiers et militaires collent avec la déclaration du parquet fédéral, qui a expliqué que les recherches dans les zones principales du parc de la Haute Campine se sont achevées jeudi soir sans que Jürgen Conings n'ait été retrouvé. "Après cette phase, l'enquête se poursuit désormais d'une manière moins visible à différents endroits et avec différentes méthodes", indique encore le parquet, sans donner davantage de précisions "pour des raisons liées à l'enquête". L'accès au parc est actuellement toujours interdit. L'individu recherché est considéré comme potentiellement dangereux.

"Terrorisme"

Un juge d'instruction a été désigné pour "tentative d'assassinat et possession illégale d'armes dans un contexte terroriste", a indiqué vendredi le parquet fédéral.

De Croo veut un plan d'action

Le Premier ministre Alexander De Croo a annoncé vendredi avoir demandé au président du Comité de concertation pour le Renseignement et la Sécurité (CCRS) d'élaborer un plan d'action sur le suivi structurel de la manière dont les services armés gèrent la menace des personnels radicalisés, a indiqué son porte-parole. Ce plan d'action doit aussi porter sur la manière dont l'information circule et est suivie et les procédures utilisant les services du personnel vis-à-vis des membres du personnel qui seraient radicalisés, a-t-il précisé à l'issue d'une réunion du comité ministériel restreint ("kern") consacré notamment au militaire en fuite Jürgen Conings.

Il était "près d'une cible, lundi pendant deux heures"

"Jürgen Conings était près d'une cible lundi soir pendant deux heures", avait indiqué vendredi après-midi le cabinet du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld), confirmant des propos tenus sur la VRT. Le cabinet n'a pas confirmé qu'il s'agissait du virologue Marc Van Ranst, comme l'a indiqué une source à la chaîne publique flamande.

Un "mécanisme suspect"

Les recherches menée depuis mardi sur la voiture de Jürgen Conings ont montré l'existence d'un "mécanisme suspect", avait annoncé vendredi après-midi le parquet fédéral dans un communiqué de presse. "Le rapport technique destiné à en connaitre les effets potentiels, est encore attendu", avait-il souligné

La candidature du suspect avait été écartée par la police fédérale



Ce vendredi, nous avions appris que que Jürgen Conings avait présenté sa candidature pour entrer à la police fédérale en mars 2020. L'individu avait été écarté à la suite d'un test de personnalité. Le fuyard était candidat à une fonction auprès de la Direction de la sécurité publique (DAS). Ce service fournit à toutes les entités de la police intégrée des unités à pied et à cheval pour des missions de maintient ou de rétablissement de l'ordre public (manifestations, rencontres sportives, émeutes, échauffourées, etc.).

Une conférence de presse du centre de crise à 16h

Le gouvernement fédéral avait promis de durcir les règles d'accès aux armements pour les militaires, sur fond de polémique sur le défaut de surveillance de ce militaire, un instructeur de l'armée fiché par les services antiterroristes. "Il y a eu une faille dans la procédure", avait reconnu la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder.

Périmètre de sécurité élargi autour de l'entrée du parc

Le périmètre de sécurité à la porte d'entrée De Salamander du parc, où les recherches se poursuivent sans relâche depuis mardi soir afin de retrouver Jürgen Conings, un militaire d'extrême droite armé et menaçant, a été étendu vendredi midi. La presse a donc été repoussée à l'écart de la zone en question par la police

Troisième jour de fouilles

Jürgen Conings s'est donc retranché, sans doute de manière temporaire, dans le parc national de la Haute Campine, situé près de la frontière des Pays-Bas, à cinquante kilomètres au nord de Liège et à proximité de Maastricht. Les forces de l'ordre recherchent depuis mardi soir ce militaire de 46 ans répertorié comme "extrémiste potentiellement violent" par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (Ocam). Mercredi, des centaines de policiers et de militaires ont été déployés dans et autour du parc. Des policiers allemands et hollandais ont été dépêchés en renfort. Les recherches furent longues.

L'un des faits marquants s'est produit ce jeudi après-midi lorsqu'un impressionnant cortège de 400 personnes s'est dirigé vers la zone de recherches (voir notre article à ce sujet). Il était composé de policiers, de militaires et de véhicules blindés. Le cortège a emprunté une nationale très fréquentée de la région.

Le fugitif armé avait menacé de s'en prendre aux structures de l'État et à plusieurs personnalités, dont le célèbre virologue Marc Van Ranst, qu'il avait déjà intimidé par le passé. Lors d'un balayage de la réserve naturelle, une tente de camouflage abandonnée a été retrouvée jeudi, probablement du matériel de camping appartenant à Conings. Un petit campement a également été découvert, pouvant appartenir à l'armée. "Des éléments de l'enquête suggèrent qu'il est toujours en vie", selon plusieurs sources.

Le parc avait été fermé au public dès mercredi après-midi vers 15h. La fermeture a été recommandée par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (Ocam) et demandée par le centre de crise, a précisé le parquet fédéral. Elle n'est pas simple au vu de la superficie du parc - plus de 12.000 hectares de forêt et de bruyère -, qui possède en outre plusieurs points d'entrée. Pour comparer : c'est deux fois la taille de la forêt de soignes à Bruxelles (7.000 hectares), ou encore 16.000 terrains de foot les uns à côté des autres. Il existe dans cette zone des centaines de cachettes possibles.