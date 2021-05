Encore de la pluie samedi, avant une petite amélioration dimanche

(Belga) La journée de samedi se poursuivra sous les averses, tandis que le vent deviendra progressivement moins fort. Dimanche, on profitera d'une amélioration passagère, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Samedi après-midi, le ciel sera souvent très nuageux avec surtout de la pluie au nord du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, la nébulosité sera plus variable avec des averses potentiellement orageuses. Les maxima oscilleront autour de 10 degrés en haute Ardenne, 13 degrés dans le centre et seront proches de 14 degrés au sud du pays. Le vent d'ouest à sud­-ouest sera d'abord modéré à assez fort, devenant modéré ensuite. Les rafales pourront encore atteindre 75 km/h, voire localement un peu plus sous une averse. Dimanche, le ciel restera nuageux avec toutefois un temps plus sec que la veille. Néanmoins, le risque d'averses demeurera plus marqué sur le relief. Les maxima seront compris entre 10 degrés en Hautes Fagnes et 15 degrés dans le centre. Le vent de sud­-ouest sera modéré et tournera progressivement au sud­-sud­-ouest. (Belga)