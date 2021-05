La bodycam d'un policier filme une scène de chaos à Baltimore: "Lâchez votre arme!"

La police du comté de Baltimore a publié plusieurs vidéos éditées de bodycams d'agents qui sont intervenus à Maury Road à Woodlawn il y a deux semaines, relatent les médias locaux.



Dans les vidéos du 8 mai, une maison est la proie des flammes à l'arrivée des agents. La police a déclaré qu'un certain Everton Brown avait mis le feu et tué trois de ses voisins. L'homme a tendu une embuscade à deux de ses victimes à l'intérieur de leur maison, puis a tiré sur une troisième personne qui était à l'extérieur.

La scène filmée



Les images filmées par la bodycam montrent les policiers qui arrivent dans le quartier où la maison est en feu et sont confrontés à des coups de feu. "Lâchez votre arme ! Lâchez votre arme ! Lâchez votre arme !", crie un agent.



Il tire en direction de la maison et dit "coups de feu, coups de feu. Un homme à terre." Le même policier tire à nouveau. D'autres policiers arrivent sur les lieux et des coups de feu sont entendus.



Ensuite, un officier crie: "Il a encore l'arme. Il a encore l'arme. Il a encore l'arme" et d'autres coups de feu sont tirés.

Après quelques minutes de tension, les balles d'au moins un officier ont touché le suspect. Il s'est effondré et est mort plus tard à l'hôpital.



Une "bombe à retardement"



Des voisins ont déclaré qu'il les avait harcelés pendant des années. Plusieurs ont dit qu'il était paranoïaque et agressif envers eux. Depuis qu'il s'est installé dans le quartier, il a fait l'objet de plusieurs ordonnances de trouble à l'ordre public, dont une était toujours en vigueur.



Un voisin l'a décrit comme une "bombe à retardement". D'autres ont dit qu'ils s'étaient plaints de lui à plusieurs reprises auprès de l'association des propriétaires et des forces de l'ordre pendant plus de 20 ans.



Dans des vidéos postées sur YouTube, Brown a exprimé sa conviction que le FBI surveillait sa maison. Il a même protesté devant la Maison Blanche et a poursuivi le FBI en 2012. Un juge fédéral l'a rejeté - ne trouvant aucune preuve de cette surveillance.