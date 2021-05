Russie: la police interrompt une réunion d'élus d'opposition

(Belga) La police russe a interrompu samedi une rencontre d'élus indépendants pour "non-respect" de règles sanitaires contre le Covid-19, un prétexte rejeté par l'opposition qui dénonce des pressions politiques à l'approche des législatives de septembre.

D'après l'ONG spécialisée OVD-Info, au moins quatre personnes ont été arrêtées en marge de ce forum dans la ville de Veliki Novgorod (nord-ouest). La militante Ioulia Galiamina, qui a été interpellée, a raconté que la réunion avait été déclarée "illégale" car elle dépassait la jauge autorisée de 30 personnes, ce qui est faux selon elle. Les autorités ont "dispersé" le forum car "elles ne veulent pas que les gens vivent normalement" en Russie, a affirmé Mme Galiamina sur Twitter. Un autre participant, Sergueï Vlassov, a assuré sur Telegram que tous les militants présents dans le bâtiment qui accueillait la réunion avaient été verbalisés pour violation des règles sanitaires. Prévu pour les 22 et 23 mai, le forum devait réunir des élus en provenance de trente régions afin de coordonner leur campagne en vue des législatives de septembre. En amont du scrutin, les autorités ont renforcé ces dernières semaines leurs pressions sur l'opposition, notamment sur les partisans du militant emprisonné Alexeï Navalny. Mi-mars, un forum d'élus locaux d'opposition avait déjà été interrompu à Moscou par la police qui avait procédé à environ 200 arrestations. Les forces de l'ordre avait prétexté que la réunion était organisée "en violation des règles sanitaires" et que, "parmi les participants, figuraient les membres d'organisations aux activités indésirables". Parallèlement, les autorités russes ont levé en début d'année les principales restrictions contre l'épidémie et ont permis plusieurs grands rassemblements sans lien avec l'opposition. (Belga)