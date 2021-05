Écouter de la musique en fonction... de vos émotions? Voici comment l'intelligence artificielle va élargir votre champ musical

La musique s'écoute de plus en plus en streaming chez nous. L'an dernier, la consommation via internet concernait près de 3/4 des ventes en Belgique. Comment les plateformes et leurs algorithmes influencent-elles nos choix musicaux aujourd'hui ?

En voiture, en balade, chez soi.. Écouter de la musique fait partie du quotidien mais comment choisissez-vous vos préférences ? "C'est une playlist, confie un jeune homme. J'aime des musiques sur Spotify et une playlist se fait automatiquement. Je la mets en lecture aléatoire." Les préférences musicales sont en fait le fruit d'un simple calcul d'algorithme, des opérations mathématiques définies pour nous. "Les algorithmes apprennent grâce à notre usage des plateformes, en fonction de la longueur de notre consommation de tel artiste, tel album...", explique Xavier Degraux, consultant et formateur en marketing de contenu.

Il est donc difficile pour l'auditeur de varier les styles. "Les plateformes vont plutôt nous donner à manger ce qu'on aime déjà en réalité. Pour un fan d'Heavy Metal, avoir de la musique classique est quasiment improbable."

Des morceaux en fonction de nos émotions

Certains cherchent donc à contourner cette influence. Pierre Lebecq, socio-musicologue chez Musimap, a analysé près d’un million de morceaux musicaux. Sa théorie, c'est que les titres transmettraient une cinquantaine d’émotions différentes, identifiables grâce à un logiciel basé sur l’intelligence artificielle. Exemple avec "Killing me softly", une chanson du groupe The Fugees. "Il (le logiciel) a détecté un côté sentimental, passionné, glamour, les bonnes vibrations, le côté nourrissant et chaleureux. On a une proposition qui est: dans quelles situations vaut-il mieux écouter cette musique ? Ici, on propose les dîners aux chandelles, quand on tombe amoureux, les moments chill, cocooning..."

Grâce à l'intelligence artificielle, les titres sont proposés en fonction de l'émotion véhiculée, et plus de leur popularité. L'auditeur peut élargir son champ musical. "Est-ce que quand je suis triste, j'ai envie d'écouter des chansons plus joyeuses pour me donner du courage ? La réponse est oui puisque dans les trois dernières chansons que vous êtes en train d'écouter, vous n'êtes pas ce que vous êtes d'habitude. L'algorithme va le comprendre, va faire la distinction et va aller chercher des morceaux qu'il ne vous aurait pas recommandés à un autre moment."

L'an dernier, l'univers du streaming musical comptait près de 400 millions d'utilisateurs dans le monde.