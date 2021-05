Avion dérouté par le Bélarus - L'Otan dénonce "un incident sérieux et dangereux", demande une enquête

(Belga) Le secrétaire général de l'Otan a dénoncé dimanche "un incident sérieux et dangereux" et réclamé "une enquête internationale", après le détournement par le Bélarus d'un avion de ligne forcé d'atterrir à Minsk et l'arrestation d'un opposant présent à bord de l'appareil.

"C'est un incident sérieux et dangereux, qui nécessite une enquête internationale. Le Bélarus doit garantir le retour en sécurité de l'équipage et de tous les passagers" à Vilnius, destination initiale du vol, a indiqué Jens Stoltenberg sur Twitter. L'avion de Ryanair effectuait un vol entre la Grèce et la Lituanie, deux pays membres de l'Alliance. (Belga)