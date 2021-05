Éruption volcanique en République démocratique du Congo: des personnes sont décédées dans des mouvements de foule

La coulée de lave descendue des flancs du volcan Nyiragongo, dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), s'est immobilisée dimanche dans les faubourgs de Goma, épargnant de justesse la ville où les habitants rentraient progressivement chez eux, inquiets notamment des nombreuses secousses sismiques.

15 personnes sont décédées. Parmi elles, neuf sont décédées en raison du chaos qui a suivi lorsque les gens ont tenté de fuir la ville de Goma.

Le volcan est entré en éruption samedi soir. La lave s'est arrêtée juste avant les limites de la ville de Goma, qui compte 2 millions d'habitants. Elle a cependant partiellement ou totalement détruit au moins dix-sept villages. Dimanche, de nombreuses personnes qui avaient fui Goma sont revenues dans la ville, beaucoup d'entre elles ayant traversé la frontière avec le Rwanda pour trouver un refuge sûr.

Venir en aide à la population démunie

Selon l'Unicef, plus de 150 enfants ont été séparés de leurs parents dans le chaos au moment de quitter Goma et au moins 170 autres sont toujours portés disparus. Le directeur de la prison régionale affirme que quatre détenus ont été abattus lorsqu'ils ont tenté de profiter du chaos pour s'échapper. Les autorités ne les ont toutefois pas comptabilisés dans le bilan des victimes de l'éruption.

Selon un porte-parole du gouverneur de la province du Nord-Kivu, le plus important est à présent d'aider ceux qui ont tout perdu. Le président congolais Félix Tshisekedi va rentrer plus tôt que prévu d'une visite en Europe afin de superviser l'aide. La précédente éruption du Nyiragongo remonte à janvier 2002.

À cette époque, la moitié de la ville avait été recouverte de lave et une centaine de personnes avaient perdu la vie. L'une des deux coulées de lave avait fini dans le lac Kivu. La région autour de Goma est connue pour son activité volcanique. Dans la vallée du Grand Rift, où se trouvent les célèbres Grands Lacs, on trouve cinq autres volcans. L'éruption la plus meurtrière du Nyiragongo a eu lieu en 1977. Il y avait alors eu plus de 600 morts.