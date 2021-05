"Je porte le nom de mon bourreau": victime d'un père violent, Bertrand voudrait changer de nom… mais l'État le lui refuse

Ce soir, après le RTL INFO 19h, le magazine "Images à l'appui" reviendra notamment sur le cas de Bertrand, victime d'un père violent, qui veut changer de nom de famille. Le problème, c'est que le Service Public Fédéral refuse.

"Aujourd'hui, je porte le nom de mon bourreau. Tous les jours, ça me fait souffrir. Tous les jours, l'entendre et devoir le dire, ça me fait mal et je voudrais passer à autre chose", confie Bertrand, victime d'un père violent.

Comme près d'un millier de Belges chaque année, il a entamé les démarches pour changer de nom. Seulement, il faut prouver la réalité des faits. Quelques semaines après avoir fait sa demande, Bertrand a reçu un courrier dans lequel le SPF Justice lui réclame des preuves, qu'il est aujourd'hui incapable d'apporter.

"Tout ce qui est expertises médicales, plaintes de police, décisions judiciaires… Tout cela s'est envolé avec ma maman lors de son décès il y a deux ans. Je ne sais absolument pas ce que c'est devenu et je n'ai plus aucune trace de tous ces documents."

