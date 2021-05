Avion détourné par le Bélarus - Le chef de l'ONU favorable à "une enquête indépendante"

(Belga) Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, "soutient les appels à une enquête transparente et indépendante complète" sur le détournement dimanche d'un avion commercial vers le Bélarus et il "exhorte tous les acteurs concernés à coopérer à une telle enquête", a affirmé lundi son porte-parole.

Il "est profondément préoccupé par l'apparent atterrissage forcé d'un avion de passagers au Bélarus et par la détention ultérieure du journaliste Roman Protassevich qui était à bord", a précisé Stéphane Dujarric dans une déclaration qui évoque un "incident inquiétant". "Nous voudrions le voir remis en liberté", a ajouté le porte-parole en réponse à une question sur le sort de ce journaliste d'opposition qui a été arrêté. "Le secrétaire général reste gravement préoccupé par la détérioration de la situation des droits humains au Bélarus. Il exhorte les autorités du Bélarus à respecter pleinement toutes leurs obligations internationales en matière de droits, y compris en ce qui concerne la liberté d'expression, de réunion et d'association", a ajouté Stéphane Dujarric. Plusieurs capitales européennes et des compagnies aériennes ont mis lundi sur liste noire l'espace aérien du Bélarus, sous pression croissante pour avoir procédé à l'interception du vol commercial à bord duquel se trouvait le journaliste. (Belga)