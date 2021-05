Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: voici les chiffres

Entre le 15 et le 21 mai, 2.382 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 10% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour lundi matin.

Ces chiffres sont livrés vers 6h du matin, ils sont susceptibles d'évoluer en cours de journée avec l'arrivée de données plus complètes pour la journée d'hier et les jours qui précèdent.

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Le taux de reproduction (Rt) s'établit à 0,90. Lorsqu'il est inférieur à 1, on estime que l'épidémie diminue. Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'.

TESTS

Quelque 49.200 tests en moyenne ont été effectués quotidiennement (+14%) entre le 15 et le 21 mai, pour un taux de positivité qui poursuit son recul et se fixe désormais à 5,5%.

VACCINS

Un peu plus de 47% de la population adulte, soit 4.357.794 personnes, se sont vus administrer au moins une dose d'un vaccin contre le Covid-19, pour 18,3% des plus de 18 ans (1.684.642 personnes) désormais complètement vaccinés, via une seconde dose la plupart du temps.

HOSPITALISATIONS

Nouvelles hospitalisations: 115,3 par jour en moyenne sur les 7 derniers jours (-14%).

Sorties: 147,9 en moyenne sur les 7 derniers jours (-17%)

Total: 1533 lits sont occupés à l'hôpital par des patients Covid-19 (-17%), dont 542 en soins intensifs (-12%).

DÉCÈS

Entre le 15 et le 21 mai, 19,4 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus.