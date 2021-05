Yves Van Laethem: "On continue sur le train des bonnes nouvelles"

"On continue sur le train des bonnes nouvelles. Si la tendance perdure, on devrait passer sous la barre des 500 patients aux soins intensifs à la fin de cette semaine", a commencé Yves Van Laethem lors de la conférence de presse du centre de crise du coronavirus ce mardi matin. "Il y a une petite augmentation des nouvelles infections, mais cela ne veut pas dire que le problème de la contamination est en train de redémarrer", a déclaré le scientifique, expliquant que les congés fériés (Ascension, Pentecôte) pouvaient "fausser" les comparaisons. "On peut s'attendre à ce que la moyenne hebdomadaire, faussée, reparte à la baisse", a précisé le virologue.

Yves Van Laethem s'est réjoui que le pourcentage de gens positifs aux tests continuait de baisser "lentement mais sûrement". Il est aujourd'hui à 5,5%. "Rappelons que nous venons de 10% lors de la 3e vague", a-t-il dit. "Au niveau européen, on considère qu'il faut passer sous les 4% pour devenir une zone verte", a rappelé le porte-parole.