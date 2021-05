Encore des averses et un temps frais mais la douceur arrive

(Belga) Quelques éclaircies se dessineront ce mardi après-midi parmi les nombreux champs nuageux, parfois porteurs d'averses, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ces averses pourront d'ailleurs être localement intenses et accompagnées d'orage et d'un peu de grésil. Il fera toujours frais avec des maxima de 10 à 15 degrés, sous un vent modéré à souvent assez fort d'ouest à sud­-ouest. Sous de fortes averses, des rafales de l'ordre de 70 km/h seront possibles.

Ce mardi soir, le temps sera plus sec avec davantage d'éclaircies. Dans la nuit, il y aura une augmentation de la nébulosité avec de faibles pluies dans le sud du pays. Les minima seront compris entre 4 et 8 degrés. Mercredi, la journée débutera sous un ciel très nuageux avec des périodes de pluie dans le sud et le sud­-est du pays. Ailleurs, le temps sera généralement sec avec des éclaircies. L'après­-midi, l'instabilité augmentera et quelques nouvelles averses se développeront dans l'intérieur des terres. Les maxima varieront de 10 à 16 degrés. Jeudi à l'aube, du brouillard pourra être présent dans quelques vallées ardennaises. En journée, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Quelques averses pourront encore se produire localement. Le littoral sera par contre en grande partie épargné. Les températures maximales se situeront entre 13 et 18 degrés. En fin de semaine et ce week-end, le mercure va progressivement grimper pour dépasser les 20 degrés. Le temps sera aussi plus sec avec même de belles périodes ensoleillées. (Belga)