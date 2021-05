Le SGRS a commis des erreurs avec Jürgen Conings, admet le chef de la Défense

(Belga) Le SGRS (Service général du renseignement et de la sécurité - Renseignement militaire) a commis des erreurs dans le dossier Jürgen Conings, a reconnu mardi le Chef de la Défense le chef de la défense, l'amiral Michel Hofman, lors d'une conférence de presse aux côtés de la ministre Ludivine Dedonder.

"Le SGRS a commis des erreurs dans l'affaire qui nous occupe", a-t-il déclaré en pointant des problèmes dans le flux des informations, des "lacunes dans le respect des procédures et des règles", une "érosion" des connaissances, de l'expertise et des bonnes pratiques "qui ont fait que ce genre d'incident s'est produit". Les premières conclusions de l'enquête interne de l'inspection générale de la Défense, toujours en cours, seront communiqués ce mardi après-midi à la ministre de la Défense et demain/mercredi à la commission Défense de la Chambre. La ministre a de son côté annoncé qu'un audit avait été demandé à l'inspection générale avec des conclusions attendues pour demain/mercredi.